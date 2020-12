En janvier, le masque sera obligatoire à bord des autobus scolaires du Yukon

À compter du 4 janvier, tous les enfants de plus de 5 ans devront porter le masque à bord des autobus scolaires. Jusqu’ici, seuls les enfants de plus de 10 ans étaient soumis au port du masque à bord des autobus.

Le médecin hygiéniste en chef Brendan Hanley a affirmé que la mesure vise à ajouter une couche de protection.

L’ajout de cette nouvelle restriction permet, non seulement d'apporter plus de protection aux élèves et aux chauffeurs, mais aussi, pour plus d’élèves, de prendre l’autobus scolaire , a expliqué le Dr Hanley.

Le gouvernement a fait l’acquisition, cette année, de trois nouveaux autobus scolaires qui seront intégrés aux trajets dès le retour des vacances.

Il s’agit d’une mesure pour accueillir le plus d’élèves possible dans le transport scolaire en fonction des besoins observés à Whitehorse et des lacunes dans le service , a affirmé pour sa part la ministre de l’Éducation, Tracy-Anne McPhee.

Cette dernière explique que, en raison des restrictions sanitaires concernant les autobus scolaires, comme celle d’assigner un siège par enfant, il n’a pas été possible d’offrir le transport scolaire à tous les élèves qui en ont fait la demande.

Les trois nouveaux autobus permettront de transporter environ 350 élèves de plus, pour un total de 2250 élèves.

Le médecin hygiéniste en chef demande toutefois aux parents d’observer l’état de santé de leurs enfants avant de les envoyer à l’école.

Le vaccin de Moderna, attendu au cours des prochaines semaines, ne sera offert qu’aux adultes de plus de 18 ans. Ainsi, les restrictions sanitaires demeureront-elles en place durant plusieurs mois, selon Brendan Hanley.

On pense que l’année scolaire se poursuivra avec toutes les mesures qu’on a et avec l'ajout annoncé aujourd’hui, donc, cela ne va pas changer pendant cette année scolaire.

Les élèves de la 10e à la 12e année des écoles secondaires anglophones de Whitehorse continueront ainsi de suivre les classes en personne à mi-temps.

Le médecin hygiéniste en chef affirme qu’il faudra des mois pour déterminer l'impact du vaccin sur la vulnérabilité de la population du territoire.