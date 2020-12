Trois personnes ont contracté la COVID-19 une 2e fois au CHSLD de la Colline

Directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin a confirmé, au cours d’un point de presse tenu jeudi après-midi, que 10 % des personnes atteintes au printemps ont été à nouveau déclarées positives.

Il y a plusieurs facteurs. On est chez des gens vulnérables, des personnes âgées, est-ce que l’immunité est conservée aussi longtemps? C’est toujours la question. La durée de l'immunité, lorsqu’on acquiert la maladie, on ne la connaît pas vraiment, mais on sait que c’est dans les alentours de trois mois. Ce serait un chiffre qui semble pas mal juste, et qu’après, il y aurait une baisse de l’immunité quand même assez importante. Ça semble se confirmer avec des gens du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline qui l’ont acquis à nouveau , a expliqué le Dr Donald Aubin.

En point de presse, le Dr Aubin a d’abord qualifié d’ étrange l’acquisition du virus pour une seconde fois. Il a indiqué que c’est pour cette raison que le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline a été ciblé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour recevoir les premières doses de vaccins destinées à la région. La vaccination commencera lundi.

Les autorités de santé ignorent pour l'instant à combien de doses du vaccin la région aura droit. Cela dit, le plan est de permettre aux employés d’autres centres d’hébergement, parmi les 16 publics de la région, de se déplacer au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Chicoutimi-Nord pour se prévaloir d’une dose.

Les équipements nécessaires à l’entreposage du vaccin à de très basses températures et difficilement déplaçables ont été installés à cet endroit.

Par ailleurs, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline n’est plus en éclosion depuis mercredi, puisqu’il ne compte aucun cas actif.

Nous allons être en mesure de démarrer une campagne efficace dans les prochains jours et être capables par la suite de prendre notre élan , a déclaré le Dr Aubin au sujet de la vaccination. Il constate un taux de réceptivité relativement élevé parmi les employés du réseau de la santé.

Deux nouveaux tests de dépistage rapide

Deux tests de dépistage rapides de la COVID-19 sont déployés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils permettront de diminuer le délai de transmission des résultats à la santé publique, et ainsi les autorités pourront mettre en branle les mesures nécessaires dès la présence de cas.

Ces tests se font à raison de quatre par heure et permettent d’obtenir un diagnostic en moins de 15 minutes, plutôt qu’en quatre heures avec les méthodes habituelles en laboratoire.

Le Panbio, un test antigénique, sera déployé à partir de vendredi dans les résidences pour aînés du Saguenay, puis à la grandeur des RPArésidence privée pour aînés de la région. Il est comparé à un test de grossesse et nécessite aussi l’emploi d’un écouvillon dans le nez et l’arrière-gorge. Son utilisation donne la possibilité de détecter une protéine spécifique du coronavirus.

Le ID NOW, un test nasal qui est utilisé depuis mercredi au Centre de dépistage désigné de Chicoutimi (pavillon des Augustines), devrait être employé à plus large échelle au cours des prochains jours.

Même si ces tests de dépistage rapide ont fourni des résultats satisfaisants, notamment à Québec, leurs résultats doivent tout de même être validés par des tests traditionnels en laboratoire.

Ce que ça permet, pour les laboratoires, c’est d’avoir une présomption de la présence de la COVID-19. Le dépistage permet un traçage plus rapide des cas. Résultat plus rapide égale traçage plus rapide , a fait valoir le Dr Jean-François Paradis, microbiologiste-infectiologue et directeur médical d'Optilab au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les deux tests ont été homologués pour les personnes symptomatiques depuis moins de cinq jours. La santé publique régionale espère les déployer au cours des prochaines semaines sur l'ensemble du territoire. Le laboratoire du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional a d’ailleurs été ciblé pour mener à bien des projets pilotes dont le but est de valider la performance de ces tests.

Le Dr Jean-François Paradis a expliqué, lors du point de presse de jeudi, que lors de la première vague au printemps, moins de 2 % des tests de dépistage affichaient des résultats positifs. En septembre, ce taux a grimpé à 3 %. À la mi-novembre, il atteignait 10 % à 12 %. Ce taux de positivité a maintenant chuté à environ 5 %

Les plus hauts pourcentages sont chez les gens symptomatiques et leurs contacts, soit professionnels ou personnels , a-t-il ajouté.

À ce jour, 175 000 tests de dépistage de la COVID-19 ont été menés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec. Seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 144 000 personnes se sont soumises à un test, et 100 000 tests ont été réalisés depuis le début d'octobre.

Prudence quant au nombre de cas

La région recense 56 nouveaux cas du virus jeudi et aucun décès. Cependant, le Dr Donald Aubin rappelle qu’il faut faire preuve de prudence, puisque les données doivent être analysées sur une période de sept jours de façon à fournir un portrait réaliste de la situation.

Nous aurions dû annoncer entre 90 et je dirais même 100 cas qui ont été captés hier [...]. Il faut s’attendre dans les prochains jours à avoir certaines rectifications , a expliqué le Dr Aubin.

Le directeur de santé publique se réjouit toutefois du fait que les cas actifs baissent de jour en jour, ce qui représente une excellente nouvelle, selon lui.

Toutefois, il invite la population à redoubler d’ardeur dans la lutte contre la COVID-19.