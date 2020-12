Les CF-18 de Bagotville escorteront le père Noël encore cette année

Comme c’est la tradition, la Région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a dévoilé jeudi le nom des pilotes et des spécialistes de l’entretien qui auront pour mission bien spéciale de suivre le père Noël.

Ce sont quatre appareils CF-18, dont deux en provenance de la 3e Escadre de Bagotville, qui voleront lors de la nuit du 24 au 25 décembre.

Le capitaine Jean-Sébastien Otis, de Charlesbourg, et le capitaine Caleb Robert, de Sault Ste-Marie, en Ontario, assureront l'escorte du père Noël, tandis que le caporal Jean-François Denis, de Sainte-Anne-des-Monts, et la caporale Claudia Côté-Pellerin, de Saguenay, formeront l'équipe d’entretien.

Le NORAD surveille tout ce qui vole en Amérique du Nord et dans les environs. Le 24 décembre, nous avons également la mission spéciale de suivre et d'escorter le père Noël , a affirmé, par voie de communiqué, le major-général Eric Kenny, commandant de la Région canadienne du NORAD.

Lors du vol, des observateurs basés au 21e Escadron de contrôle et d'alerte (Aérospatiale) à la 22e Escadre North Bay veilleront à maintenir un contact radio avec le père Noël et les pilotes qui l’accompagneront. Ils seront notamment épaulés par le sergent d'état-major Thomas Truong, de Wichita au Kansas, qui est un membre de l'état-major de la United States Air Force.

En utilisant le puissant radar du Système d'alerte du Nord et des systèmes de satellites, nous sommes en mesure de voir dans le Nord mieux que jamais, ce qui nous permet de suivre le père Noël avec plus de précision et de lui assurer un voyage en toute sécurité dans l'espace aérien nord-américain.

Le major-général Eric Kenny, commandant de la Région canadienne du NORAD