La Saskatchewan dépasse les 100 morts liées à la COVID-19

Parmi les 7 personnes qui ont succombé à la COVID-19, l'une résidait dans le sud-est de la province et était âgée d'une quarantaine d'années. Une autre est une sexagénaire vivant dans le centre-nord de la province. Les cinq autres victimes avaient toutes plus de 80 ans et vivaient à Saskatoon, à Regina, et dans le sud-ouest de la province.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan annonce aussi 238 nouveaux cas, dont 32, dans le centre-nord de la Saskatchewan, 81 à Saskatoon, et 40 à Regina. En tout, il y a 3978 cas actifs.

La Saskatchewan est au troisième rang des provinces qui ont le plus grand nombre de cas actifs pour 100 000 habitants. La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan recense en moyenne 230 nouveaux cas par jour au cours des 7 derniers jours.

Les hospitalisations sont en hausse comparativement à mercredi, avec un total de 126, dont 22 sont aux soins intensifs.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 3790

Région de Regina : 2564

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1457

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 788

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 2836

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 1353

Le lieu d'infection de 44 cas est en attente de confirmation.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 2731 cas

20 à 39 ans : 4501 cas

40 à 59 ans : 3350 cas

60 à 79 ans : 1683 cas

80 ans et plus : 562 cas

L’âge de cinq personnes infectées est en attente de confirmation.

Jusqu’à maintenant 396 555 tests de la COVID-19 ont été effectués, dont 2875 mercredi.

Des gens se méfient des vaccins contre la COVID-19

Deux travailleurs de la santé sont devenus, mardi, les premiers Saskatchewanais à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Toutefois, certaines personnes hésitent à se faire vacciner, note la médecin hygiéniste de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Tania Diener.

Selon elle, il y a beaucoup de craintes et de mythes au sujet des nouveaux vaccins, notamment parce qu’ils ont été mis au point rapidement. Elle compte continuer à rassurer la population.

Elle affirme que tous les protocoles de sécurité ont été respectés. La nécessité d'un vaccin était d’envergure mondiale, alors les ressources investies dans la recherche étaient énormes. Cela nous a donné la chance d’avoir un vaccin en moins d’un an.

Selon la Dre Diener, le gouvernement provincial doit continuer à contrer la désinformation sur les vaccins contre la COVID-19.