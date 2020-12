Nouveau bond important de cas de COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec

La région compte 128 nouveaux cas dans son bilan de jeudi. Le CIUSSS rapporte également 3 hospitalisations de moins et une nouvelle admission aux soins intensifs. Un nouveau décès lié à la COVID-19 est survenu dans une résidence privée pour aînés.

Cette hausse significative arrive alors que la directrice de la santé publique régionale, Marie-José Godi affirmait mercredi que la région se trouvait sur un plateau depuis environ six semaines. Elle assurait également que les éclosions dans les écoles, les milieux de travail et les CHSLD étaient maîtrisées.

Les MRC de Drummond et d’Arthabaska comptent respectivement 39 et 36 nouveaux cas, les plus hauts nombres de la région.