Des idées-cadeaux de dernière minute pour soutenir le milieu culturel

Les artistes et les institutions culturelles ont souffert d’être amputés de leur lien physique avec le public cette année. Question de faire d’une pierre deux coups en les soutenant tout en offrant des cadeaux, voici une liste non exhaustive de suggestions à glisser sous le sapin (au sens métaphorique dans bien des cas) pour Noël.

L’OSM en cadeau

Les maîtres de la musique baroque Vivaldi et Haendel, et leurs célèbres œuvres Gloria et Le Messie, sont à l’honneur pour le concert des Fêtes de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Le chef d’orchestre Bernard Labadie dirige ce spectacle offert en webdiffusion jusqu’au 5 janvier 2021. Les billets se vendent 20 $  (Nouvelle fenêtre) . L’OSM propose de nombreux autres concerts, en webdiffusion également.

Offrir des œuvres photographiques pour soutenir le MAC

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) donne l'occasion au public d’acquérir deux œuvres uniques des photographes Geneviève Cadieux et Chih-Chien Wang. Les photos encadrées, tirées à 25 exemplaires chacune, sont vendues 1250 $. Les fonds récoltés doivent servir à doubler le budget d’acquisition annuel du musée, selon un communiqué. Les détails  (Nouvelle fenêtre) .

Serge Fiori racontera l'histoire de ses chansons lors d'un « spectacle-entretien » diffusé en mars 2021. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Des artistes racontent l’histoire de leurs chansons

Après une série de quatre événements en ligne mettant en vedette Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Stéphane Venne et Yvon Deschamps à l’automne, les spectacles-entretiens L’histoire de mes chansons se poursuivront en 2021 avec quatre autres artistes d’ici : Renée Martel, Serge Fiori, Pierre Huet et Roch Voisine.

Les artistes vedettes y dévoilent les secrets de leurs compositions en entrevue avec l’animatrice Monique Giroux, et des chanteurs et chanteuses viennent interpréter certaines de leurs créations.

Le tout est filmé au Théâtre de la Ville, à Longueuil, et diffusé sur le web. Les billets coûtent 25 $ par rencontre, ou 75 $ pour un forfait comprenant les quatre spectacles. Les billets  (Nouvelle fenêtre) .

Le théâtre en cadeau

À partir du mois de février prochain, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) compte présenter en salle trois laboratoires publics de création autour de pièces qui étaient initialement à sa programmation : Le roman de monsieur de Molière, Abraham Lincoln va au théâtre et Le rêveur dans son bain. S’il n’est pas certain que le public pourra effectivement y assister, le TNM compte déjà les rendre accessibles en ligne. Le théâtre suggère donc de les offrir en cadeau aux amoureux et amoureuses de théâtre. La marche à suivre  (Nouvelle fenêtre) .

L'Opéra de Paris lance sa plateforme de diffusion en ligne

Ça ne provient pas du milieu culturel d'ici, mais l'offre vient d'une maison d'opéra d'une telle envergure que nous vous en faisons tout de même la suggestion. L'Opéra de Paris lance la plateforme L'Opéra chez soi, où elle propose des spectacles et concerts captés en direct et diffusés ensuite sur le web. En ce moment à l'affiche, et jusqu'au 20 janvier prochain, La Traviata, de Verdi. Le site web  (Nouvelle fenêtre) .

Un Noël traditionnel en chanson sur le web

Capté au Théâtre de la Ville de Longueuil, le spectacle Noël, une tradition en chanson est offert en diffusion sur le web jusqu’au 7 janvier 2021. Il met en vedette Marie Michèle Desrosiers, Yves Lambert, Michel Louvain, Marie Denise Pelletier, Annie Villeneuve et Michaël Girard. Les billets sont en vente à 30 $  (Nouvelle fenêtre) .

Un spectacle pré-Noël chaleureux du pianiste Chilly Gonzales

Le pianiste montréalais Chilly Gonzales, qui a récemment lancé son album de Noël A Very Chilly Christmas, a enregistré un spectacle des Fêtes dans une salle de concert parisienne vide. Accompagné d’autres artistes, dont Feist et Jarvis Cocker, il promet une version 2020 de vos émissions spéciales de Noël favorites . Pour un peu plus de 15 $, on peut assister à l’une des trois diffusions web du spectacle, le 23 décembre  (Nouvelle fenêtre) .

En raison de la pandémie, les artistes du spectacle « Décembre » ne pouvaient se regrouper sur scène cette année, mais une version du spectacle est offerte en webdiffusion. Photo : Radio-Canada

Décembre, de Québec Issime, offert en webdiffusion

Cette année, la troupe saguenéenne Québec Issime ne peut pas monter sur les planches de la Place des Arts de Montréal pour présenter son spectacle à grand déploiement Décembre. Qu’à cela ne tienne, la production a regroupé des enregistrements des dernières années pour en présenter une version en ligne. Le spectacle de deux heures pourra être regardé jusqu’au 2 janvier 2021. Les billets  (Nouvelle fenêtre) .

Les concerts de Joy Ride Records pour fans de rap

L’étiquette Joy Ride Records fait le décompte des derniers jours de 2020 en présentant trois concerts virtuels les 29, 30 et 31 décembre prochains. Ces spectacles mettent respectivement en vedette le collectif de rap montréalais 5sang14, les rappeurs Rymz et Connaisseur Ticaso. On peut acheter des billets pour assister aux trois événements, ou à l’un ou l’autre de ceux-ci  (Nouvelle fenêtre) .

Les Sept moments de joie du Cirque Éloize

Sept moments de joie est un film d’art doublé d’un documentaire créé par le Cirque Éloize. C’est une suite de courtes pièces où se conjuguent musique, danse et arts du cirque, à travers lesquelles des créatrices et créateurs viennent parler de leur art. Le film est diffusé sur le web du 23 décembre au 6 janvier  (Nouvelle fenêtre) .

Des cartes-cadeaux en signe d’espoir pour les cinémas

Les cinéphiles croisent les doigts pour que les projecteurs se rallument le plus rapidement possible dans les salles de cinéma. D’ici là, un regroupement de salles de cinéma du Québec invite le public à se procurer des cartes-cadeaux pour aider les propriétaires à traverser cette période difficile. Le site web  (Nouvelle fenêtre) .

La chanteuse country Guylaine Tanguay donnera un concert sur la plateforme Live dans ton salon. Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Humour et musique au programme sur la plateforme Live dans ton salon

Michel Barrette, Guylaine Tanguay et Marc Hervieux font partie des artistes qui présenteront des spectacles sur la plateforme de diffusion en ligne Live dans ton salon dans les prochains mois. On trouve au programme une panoplie de spectacles d’humour ou de musique. Le site web de la plateforme  (Nouvelle fenêtre) .

Des suggestions culturelles gratuites pour le temps des Fêtes