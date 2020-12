Taxes municipales: le bras de fer s’intensifie entre Labeaume et les hôteliers

D’un côté on me demande de l’aide et en même temps on me poursuit , a déploré le maire Labeaume au sujet des récentes poursuites intentées par des hôteliers qui souhaitent faire annuler leurs taxes municipales.

Les établissements demandent sensiblement la même chose, soit que leur évaluation foncière soit réduite à la somme symbolique de 1 dollar. Dans les différentes requêtes déposées devant la Cour supérieure, les avocats des plaignants soulignent la chute vertigineuse des revenus des hôteliers en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Ça ne peut pas arriver, sinon ça fout le bordel total dans les finances de toutes les villes du Québec. Régis Labeaume, maire de Québec

Régis Labeaume se dit bien conscient des difficultés financières de l’industrie hôtelière. Photo : Radio-Canada

Régis Labeaume se dit bien conscient des difficultés financières de l’industrie hôtelière, mais selon lui, l’annulation des comptes de taxes est une demande complètement déraisonnable.

S’il fallait qu’il se crée une jurisprudence là-dessus, ce serait une catastrophe , a-t-il prévenu.

Le gouvernement interpellé

Depuis plusieurs mois, les villes du Québec font pression auprès du gouvernement afin qu’il interdise les contestations d’évaluations foncières en raison de la pandémie.

Le projet de loi 67, qui pourrait être adopté au début de 2021, contient justement une clause à cet effet.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, espère faire adopter le projet de loi 67 au début de 2021. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Régis Labeaume demande à la Coalition avenir Québec d’aller jusqu’au bout dans ce dossier.

On fait bloc derrière le gouvernement , a-t-il précisé en assurant que ces homologues dans les grandes villes du Québec allaient poursuivre leurs représentations.

Une situation ridicule

Le propriétaire de l’hôtel Le Concorde, Jean-Guy-Sylvain, ne décolère pas.

Joint au téléphone par Radio-Canada, il accuse le gouvernement Legault de vouloir limiter ses droits en interdisant les contestations des comptes de taxes municipales durant la pandémie.

Ça n'a plus aucune logique , s’emporte-t-il. C’est complètement ridicule .

Je donne 1 million de taxes par année à la Ville pour Le Concorde et hier j’avais 27 chambres louées sur plus de 400. Jean-Guy Sylvain, propriétaire, Hôtel Le Concorde

Jean-Guy Sylvain admet que l’aide gouvernementale de 38 millions de dollars annoncée en novembre, bien qu'insuffisante, était un pas dans la bonne direction pour l’industrie hôtelière. Il déplore cependant que les établissements de plus de 300 chambres comme Le Concorde n’ont eu droit à rien.

J'ai reçu zéro plus une barre!

Jean-Guy Sylvain est aussi propriétaire de l’Hôtel Universel, près de l’Université Laval et des hôtels Unilofts situés sur le chemin Sainte-Foy et la Grande-Allée.

L’hôtel Ambassadeur, dans le secteur Beauport, figure aussi parmi ses propriétés.

Tous ces établissements sont mentionnés dans sa poursuite intentée contre la Ville de Québec.