Soulagement pour les propriétaires du cinéma Le Tapis rouge

Souvent j’ai dû lever le ton. J’ai été inquiet à un certain moment donné. Mais on est bien entourés, on est rassurés , exprime le copropriétaire du cinéma Le Tapis rouge à Trois-Rivières, Joël Côté.

Il explique que le propriétaire de leur édifice a été un homme d’affaires extrêmement compréhensif et visionnaire qui a décidé de leur donner une chance dès la première fermeture au printemps.

Bonus pour les diffuseurs de cinéma québécois

Les cinémas peuvent toucher jusqu'à 16 000 $ d'aide par écran jusqu'à un maximum de 150 000 $ par établissement. L'aide est bonifiée de 20 % quand le cinéma a augmenté son offre de films québécois entre 2019 et 2020, ce qui est le cas du cinéma Le Tapis rouge.

Ce qui nous aide, c’est que déjà, notre mission c’est de diffuser du cinéma québécois. Donc on est récompensés en partie parce qu’on le fait. On le faisait déjà , précise Joël Côté qui estime à environ 60 000 $ l'aide à laquelle son cinéma aura droit.

Un montant qui ne couvre pas toutes les pertes, mais en le combinant à l'aide d'IDÉ Trois-Rivières, la somme leur permettra d'assurer la survie de l’établissement.

On est très très fiers de notre petit complexe qu'on maintient à bout de bras. Joël Côté, copropriétaire du cinéma Le Tapis rouge

Il prévient toutefois que ce montant ne sera pas suffisant si les fermetures perdurent encore des mois. Espérons maintenant qu’on va faire partie de la réouverture lorsque la situation se sera stabilisée au Québec et beaucoup améliorée , conclut Joël Côté.

Il estime que les salles de cinéma ont fait la preuve qu’elles pouvaient être ouvertes de façon sécuritaire pour le public.