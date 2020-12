Longs trajets d'autobus : la situation s'améliore dans le réseau scolaire francophone

Le réseau francophone est victime de son succès. Au total, 1101 élèves se sont inscrits cette année, une hausse de 35 % depuis 2014.

La commission scolaire ne souhaite pas s'arrêter là. Elle vise les 1500 élèves d'ici cinq ans.

Mais pour accueillir tous ces élèves, elle doit régler un problème urgent : le transport scolaire.

Selon la CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard , environ 900 élèves voyagent chaque jour en autobus. Certains d'entre eux y passent plus de 3 heures en une seule journée.

Cela fait quelques semaines que l'on travaille sur le remaniement des trajets. On veut éliminer les temps de trajet d'une heure et trente minutes, pour les réduire à une heure et dix minutes maximum , explique Nathalie Malo, la directrice du transport scolaire à la CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard .

Selon elle, la mission est réussie. On a diminué toutes les routes les plus longues, excepté une , explique-t-elle.

Pour le moment, seuls deux enfants de Murray River et un élève de l'école François-Buote de Charlottetown sont concernés.

Nathalie Malo, gestionnaire des ressources humaines à la CSLF. Photo : Julien Lecacheur

Pour arriver à ce résultat, la CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard a reçu le soutien financier du gouvernement provincial. Cette aide lui a permis d'embaucher trois nouveaux chauffeurs d'autobus et de faire appel à cinq taxis.

Ces ressources additionnelles seront utilisées dès la rentrée de janvier.

La CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard procède actuellement aux embauches des trois chauffeurs. Ces derniers seront appelés à voyager aux écoles Pierre-Chiasson à DeBlois, Saint-Augustin à Rustico et François-Buote à Charlottetown.

Nathalie Malo ajoute que deux taxis seront utilisés à l'École-sur-Mer, dans la région de Summerside.

Le but, c'est une heure. C'est ce que l'on essaie d'avoir, mais ce n'est pas possible présentement. On remercie le gouvernement. On n'a pas à se plaindre, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nathalie Malo, directrice du transport scolaire, CSLF

Temps de trajet rallongé pour une vingtaine d'élèves

Pendant que la majorité des élèves verront leur temps de trajet diminuer, d'autres passeront au contraire plus de temps dans les autobus scolaires.

À l'école François-Buote de Charlottetown, une vingtaine d'élèves résidant à Stratford et Cornwall passeront 30 à 40 minutes de plus chaque jour dans les transports. Pour Nathalie Malo, cette situation est toutefois inévitable.

C'est un prix à payer qui est désolant, frustrant pour certaines personnes et je le comprends, mais c'est difficile de plaire à tout le monde. On a regardé l'ensemble pour minimiser les effets négatifs. Nathalie Malo, directrice du transport scolaire, CSLF

L'école François Buote de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

La commission scolaire assure que ces changements resteront en place jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Elle espère que le gouvernement reconduira son aide pour la rentrée 2021, puisque l'embauche des trois chauffeurs est temporaire, tout comme l'utilisation des taxis.

D'ici là, Nathalie Malo explique que la commission scolaire va continuer de travailler pour réduire les temps de trajet. Il faut comprendre que chaque été, nous devons refaire tous les trajets. Donc si on voit que l'arrivée de nouveaux élèves et le départ d'autres nous donnent de meilleures possibilités, alors on s'ajustera.

En attendant, Mme Malo demande aussi l'aide des parents afin de réduire le temps de trajet. Elle invite les parents et les enfants à se rendre au coin de la rue afin de faciliter le travail des chauffeurs d'autobus.