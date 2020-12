Calgary suspend temporairement la première phase du projet de ligne verte

Ce retard signifie que la construction du premier segment ne débutera probablement pas à l’été, comme prévu.

Après plusieurs discussions avec le gouvernement provincial, la Ville a pris la décision d’arrêter temporairement la phase d’approvisionnement du segment un, afin de terminer le travail avec la province , explique la Ville de Calgary dans un communiqué de presse.

Nous pensons qu’il n’est pas responsable de poursuivre l’approvisionnement pendant que les discussions avec la province évoluent , ajoute le communiqué.

Au début du mois d’octobre, la province a réitéré son engagement à financer le projet à hauteur de 1,5 milliard de dollars.

Le ministre albertain des Transports, Ric McIver, a cependant souligné que le gouvernement provincial avait des inquiétudes au sujet de l'estimation des coûts, des imprévus, de la structure de gouvernance et de la stratégie d’approvisionnement.

Des défenseurs du projet ont indiqué, il y a un peu plus d’une semaine, que le projet pourrait être retardé en raison de la lenteur de la province à examiner ces problèmes.

Nous voilà à une semaine de Noël et il semblerait que nous allons faire face à des mois de retard à cause d’examens provinciaux , déplore Jeff Binks, du groupe de soutien au projet LRT on the Green.

Dans une déclaration par courriel, un porte-parole du ministre des Transports a affirmé que la province est en contact continu avec la Ville de Calgary, mais qu'elle ne respectera pas de date butoir arbitraire aux dépens d’un tel projet.

Avec les informations de Drew Anderson