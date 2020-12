Denis Tardif se retire du caucus de la CAQ après avoir failli aux mesures sanitaires

On le voit notamment se rapprocher pour parler à des gens et ne portant pas le masque. On le voit aussi toucher le bras d'une personne assise à sa table.

Les faits se sont déroulés avant que la région ne passe en zone rouge. Le député n'était donc pas en situation d'illégalité.

Denis Tardif a néanmoins annoncé sa décision de se retirer temporairement de son caucus par voie de communiqué jeudi. Il s’est excusé, affirmant que cette soirée n’aurait pas dû avoir lieu et reconnaissant avoir fait une erreur.

Il ajoute qu'en tant que député, il aurait dû montrer l’exemple et limiter ses contacts.

J’aurais dû respecter les règles de distanciation connues, comme le recommandent le gouvernement et la Santé publique , a-t-il regretté. Comme tout le monde et d’autant plus à titre de député, je me dois de respecter les consignes. J’invite d’ailleurs toute la population à continuer à suivre les règles.

Le premier ministre François Legault a réagi à la situation par voie de communiqué.