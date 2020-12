COVID-19 : 47 nouvelles infections en Outaouais et 52 à Ottawa

Depuis le début de la pandémie, 4136 personnes ont contracté le virus en Outaouais. On ne rapporte aucun nouveau décès, le total dans la région se maintient donc à 96 victimes.

Aucune nouvelle infection n’a été rapportée dans les milieux de vie pour personnes âgées.

À l'échelle provinciale, la tendance à la hausse se maintient avec 1855 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 171 028 le nombre total de cas de COVID-19 au Québec depuis le début de la pandémie.

Les autorités de santé recensent 22 nouveaux décès dans la province ce qui porte le bilan à 7635 décès liés à la COVID-19.

La situation à Ottawa

À Ottawa, où la situation demeure stable, les autorités de santé rapportent 52 nouveaux cas et un nouveau décès.

Le bilan cumulatif dans la capitale nationale est maintenant de 9211 cas confirmés, dont 388 décès et 8444 patients rétablis. Il reste 379 cas actifs confirmés de COVID-19 selon Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ).

Actuellement, 23 personnes sont hospitalisées dont une aux soins intensifs.

Par ailleurs, l'Ontario recense plus de 2000 nouvelles infections pour une troisième journée de suite, établissant un nouveau record de 2432 cas de COVID-19, jeudi.

Toronto et la région de Peel sont encore une fois les zones comptant le plus de cas, soit 737 et 434, respectivement.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario demande au gouvernement de Doug Ford d'imposer un confinement de quatre semaines dans l'ensemble du Grand Toronto et dans toute autre région dont le taux d'infection est égal ou supérieur à 40 cas par 100 000 habitants.