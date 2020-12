La station d’épuration enfin en fonction à Victoria

Avant, lorsqu’une personne tirait la chasse d’eau à Victoria, les eaux usées passaient par un simple filtre de la grosseur d’un moustiquaire, explique le président du conseil d’administration du district régional, Colin Plant.

Ces eaux non traitées se retrouvaient ensuite directement dans l’océan, à deux kilomètres de la côte.

Elles sont maintenant acheminées vers la nouvelle usine d’épuration à Esquimalt, un projet amorcé en 2016, qui permet de filtrer et de traiter 108 mégalitres d’eaux usées chaque jour, soit l’équivalent de 43 piscines olympiques.

Ce que nous déversons dans l’océan a dorénavant beaucoup moins d’impact, ce n'est pratiquement que de l’eau. Colin Plant, président du conseil d’administration du district régional de la capitale

Les biosolides récoltés lors du processus de filtrage seront quant à eux acheminés jusqu’à un centre de traitement des résidus afin d’y être séchés et cuits. Ils sont ensuite envoyés à Vancouver pour y être utilisés comme biocarburant dans une cimenterie.

Le processus utilisé pour l’épuration est de niveau tertiaire, soit plus élevé que l’exigence du gouvernement fédéral qui demande une épuration secondaire. Une étape supplémentaire est donc ajoutée pour réduire les résidus solides qui persistent après le second filtrage.

C’est un superbe océan et c’est la bonne chose à faire pour traiter nos eaux usées afin de s’assurer que ça reste un océan superbe , souligne Colin Plant.

Une longue bataille avant la victoire

Lorsque la Georgia Strait Alliance, une organisation citoyenne de défense de l’habitat marin, a été créée il y a 30 ans, le dossier de la gestion des eaux usées dans la région de Victoria faisait déjà partie des priorités, explique la directrice de l’alliance, Christianne Wilhelmson.

C’était une grande partie de ma vie et aussi une grande bataille parce qu’il y avait encore une portion de la population qui ne voulait pas avoir de traitement, même si la majorité en voulait , dit-elle en ajoutant que le choix d’un système d’épuration tertiaire est formidable .

Christianne Wilhelmson, directrice principale de l'organisme Georgia Straight Alliance Photo : Radio-Canada

En plus d’avoir recours à la justice à plusieurs reprises pour augmenter la pression, explique-t-elle, il a fallu convaincre les politiciens et la population de l’importance de filtrer les eaux usées, afin de limiter l’impact des communautés sur les écosystèmes marins.

On a arrêté une source de pollution dans nos océans, ça fait une grande différence pour les saumons, pour les épaulards et pour la communauté alors c’est une journée de célébration , indique-t-elle, avec un grand sourire.

Même si le système de filtrage est fonctionnel et opérationnel à partir de maintenant, la construction de la station n’est toutefois pas terminée et se poursuivra jusqu’au printemps. Le coût total du projet s’élève à 775 millions de dollars et a été divisé entre Ottawa, Victoria et le district régional de la capitale.