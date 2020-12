FedNor investit 960 000 $ pour soutenir la relance économique du Grand Sudbury

Cette annonce permettra également de créer et de maintenir jusqu’à 675 emplois locaux.

Nous sommes au bout du tunnel avec l’arrivée du vaccin, mais nous avons aussi besoin d’un plan pour une relance économique durable alors que nous nous trouvons dans une récession , a déclaré le député fédéral de Sudbury Paul Lefebvre, en conférence de presse jeudi matin.

Je suis confiant des résultats qu’ont déjà fourni Bassin Nickel et ça augure très bien pour le futur. Paul Lefebvre, député fédéral de la circonscription de Sudbury

Le président du bassin de Nickel, Paul Reid, précise que le Bassin Nickel intensifie également ses efforts pour soutenir [la] reprise en aidant les entreprises à se maintenir à flot, à garder leurs portes ouvertes et à surmonter les difficultés causées par la pandémie.

Le gouvernement fédéral et la province travaillent main dans la main pour que 2021 soit une année de relance. Marc Serré, député fédéral de la circonscription de Nickel Belt

Bassin Nickel est un organisme à but non lucratif ayant pour mandat d’administrer un fonds d’emprunt communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises.

Depuis sa création en septembre 2000, l’organisme a autorisé des prêts aux entreprises pour un montant total de plus de 40 millions de dollars, tout en contribuant à la création et au maintien de près de 5 000 emplois.