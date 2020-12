L’Île-du-Prince-Édouard allège des restrictions

De plus grands rassemblements, plus de visiteurs dans les foyers de soins et la reprise d’activités sportives seront permis à compter de vendredi matin, annoncent le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, et la médecin hygiéniste en chef, Heather Morrison.

La province avait annoncé un resserrement des mesures de restriction le 6 décembre à la suite du dépistage rapide de plusieurs cas. Mais les activités suivantes seront à nouveau autorisées dès 8 h, vendredi, et ce jusqu’au 11 janvier, précise la Dre Morrison.

Les ménages pourront accueillir jusqu’à 10 personnes de plus lors de rassemblements intérieurs et extérieurs, mais la Dre Morrison recommande que ce soit toujours les mêmes personnes et que chacun respecte l'éloignement physique de 2 mètres autant que possible.

Les rassemblements organisés, dont les spectacles et les services religieux, peuvent accepter 50 personnes et jusqu’à 50 de plus si leur plan sanitaire est approuvé.

Les mariages et les funérailles sont limités pour leur part à 50 personnes.

Les gymnases, musées, bibliothèques, commerces de détail et foires d'artisanat peuvent accueillir les gens jusqu’à 50 % de leur capacité habituelle.

Les activités sportives peuvent reprendre leur cours tout en respectant les limites prévues pour les rassemblements organisés, mais les tournois restent interdits.

Les salles à manger des restaurants peuvent rouvrir, mais elles doivent fermer à 23 h et ne pas compter plus de 10 personnes par table. Les clients doivent rester assis en tout temps, sauf pour aller aux toilettes ou entrer et sortir de ces établissements. Ces derniers sont aussi limités à 50 personnes et à 50 de plus si leur plan est approuvé.

Les services personnels peuvent fonctionner sur rendez-vous à condition que les employés et les clients portent un masque non médical en tout temps.

Les résidents des établissements de soins de longue durée peuvent compter deux aidants chacun et jusqu’à six visiteurs dans un lieu désigné pour cela.

Risque d'exposition dans un vol d'Air Canada

Heather Morrison annonce aussi un nouveau cas de COVID-19, le 90e dans la province depuis le début de la pandémie. Il s’agit d’un trentenaire provenant de l’extérieur de la région atlantique et qui est allé à l’Île-du-Prince-Édouard pour visiter de la famille à l’occasion des Fêtes.

Cet homme n’a pas de symptôme à l’heure actuelle et il n’a pas eu de contacts rapprochés parce qu’il s’est isolé dès son arrivée conformément aux règles en vigueur, assure la Dre Morrison.

L’homme est arrivé le 13 décembre à bord du vol Air Canada 7462 en provenance de Toronto. Toute autre personne à bord de ce vol devait surveiller attentivement son état de santé, demander un test de dépistage de la COVID-19 si des symptômes se manifestent et rester isolée entre-temps, recommande Heather Morrison.