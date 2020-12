Des jeux vidéo québécois offerts pour une fraction du prix sur Humble Bundle

Le premier palier, qui se situe à 1,31 $, vous permet d’ajouter à votre librairie Steam les jeux Leap of Fate, de Clever-Plays, et Toto Template Deluxe, de Juicy Beast, tous deux des studios montréalais. Le forfait comprend également le jeu de Beyond Fun Studio, Aeolis Tournament, conçu à Québec.

Pour 7,33 $, ce sont cinq jeux qui s’ajoutent à la liste, dont Light Fall, de Bishop Games, et Knight Squad, de Chainsawesome Games, produits à Québec, ainsi que les jeux montréalais Jotun: Valhalla Edition, de Thunder Lotus Games, Crew 167: The Grand Block Odyssey, de Oddbreeze, et Epic Manager: Create Your Own Adventuring Agency, du studio ManaVoid Entertainment.

Les joueurs et joueuses peuvent finalement débourser 13,14 $ pour tous les jeux précédents, en plus des titres Mages of Mystralia, du studio montréalais Borealys Games, Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation, de BKOM Studios à Québec, ainsi que Castle Story, de Sauropod Studio, et du jeu Speed Brawl, de Double Stallion Games, qui ont pignon sur rue à Montréal. La valeur totale de ce dernier forfait est estimée à plus de 200 $, au prix courant.

Les recettes des ventes seront partagées entre les développeurs et l’organisme Child’s Play, qui offrira des jouets à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Quelque 6125 personnes s’étaient déjà prévalues de cette offre jeudi matin. Les adeptes de jeux vidéo québécois ont jusqu’au 29 décembre pour le faire  (Nouvelle fenêtre) .