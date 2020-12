BAnQ : Alexandra Stréliski, Victoria Mas et Riad Sattouf en tête des emprunts en 2020

Dans le palmarès musical de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 11 des 20 premiers albums les plus populaires en 2020 proviennent d’artistes d’ici, dont Céline Dion, Patrick Watson et Pierre Lapointe. Alexandra Stréliski se retrouve une deuxième fois dans les cinq plus populaires avec son premier album, Pianoscope.

Toujours concernant les prêts physiques, le roman le plus emprunté à la Grande Bibliothèque en 2020 est Le bal des folles, de l’écrivaine Victoria Mas. Dans cette catégorie, la Québécoise Francine Ruel se trouve en neuvième place pour son livre Anna et l’enfant-vieillard. Par ailleurs, L’Arabe du futur, de l’auteur franco-syrien Riad Sattouf, est la bande dessinée la plus empruntée pour la deuxième année de suite.

Fait inusité, dans la catégorie documentaires, essais et biographies, le Guide de la route de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est le document le plus emprunté, tout comme en 2019.

La Grande Bibliothèque Photo : Bernard Fougères

Le portail numérique de BAnQ plus populaire que jamais

Sans surprise, Bibliothèque et Archives nationales du Québec indique que l’achalandage a diminué à la Grande Bibliothèque à cause de la pandémie. Cependant, son portail numérique a connu une année record en 2020 : BAnQ a reçu 7,7 millions de visites en ligne et a enregistré 2,2 millions d’emprunts numériques. Lorsque le prêt numérique a débuté en 2011, 54 000 emprunts avaient été effectués.

Par ailleurs, BAnQ a doublé la durée de ses prêts physiques en décembre, la faisant passer de 21 à 42 jours.