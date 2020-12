Rénovation et agrandissement en vue au CHSLD de Bedford

Sept nouvelles chambres seront ajoutées à l'établissement qui en compte 42.

Deux agrandissements totalisant 1460 mètres carrés seront faits à l'étage supérieur du bâtiment, indique le CIUSSS de l'Estrie-CHUS par voie de communiqué.

En plus de créer des places supplémentaires pour accueillir davantage de personnes en perte d’autonomie, le projet permettra d’éliminer les chambres en occupation double et ainsi offrir encore plus de confort et d’intimité aux personnes hébergées.

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi