La Ville dévoile un bouton d'ascenseur antibactérien en pleine pandémie

La Ville de Québec dévoile LIBU, un bouton d'ascenseur antibactérien qui vise à désinfecter des surfaces communes dans les hôpitaux et les bâtiments municipaux pour notamment y limiter la propagation de la COVID-19.

Ça vient concrétiser une solution pour contrôler de la propagation de bactérie sur des surfaces communes alors que nous sommes en pleine pandémie , s'est réjouit le maire de Québc, Régis Labeaume, jeudi matin.

Développé par l'entreprise GRB Technologies avec l'aide financière de la Ville depuis plus de 10 ans, le bouton LIBU (Life Button) permettrait d'éliminer plus de 99 % des pathogènes bactériens et viraux résultant du contact avec les doigts des utilisateurs qui se retrouvent sur les boutons d'ascenseurs , estime Raymond Boisvert, qui a développé le produit.

GRB Technologies vise commercialisation du produit prochainement.

Le bouton LIBU Photo : Ville de Québec

Mine d'or pour virus

Le bouton antibactérien vise à rompre l’une des chaînes de contagion des maladies infectieuses présentes, entre autres, dans les milieux hospitaliers et de soins de santé ainsi que dans les édifices publics et multirésidentiels , croit Raymond Boisvert.

Le bouton d’ascenseur est la surface dans l’environnement bâti d’un hôpital qui contient le plus de bactéries et d’organismes pathogènes par centimètre carré , illustre M. Boisvert.

On peut appeler ça du timing. On voit aussi dans leur projet beaucoup d'espoir. Régis Labeaume, maire de Québec

Une solution québécoise

Le produit a été testé dans des bâtiments publics de la Ville. Il le sera dès janvier sur un ascenseur situé à l’Institut universitaire et de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ)

Celle-ci a aussi été testée en laboratoire sur au moins deux bactéries par la docteure Caroline Duchaine, qui dirige la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosol à l’IUCPQ-UL. Après un tour de bouton, les bactéries mourraient dans 99% des cas, estime la chercheuse.

Selon Raymond Boisvert, le faible coût de LIBU permettra d'être facilement déployé.

Le tour de force de LIBU consiste en l’intégration de la meilleure technologie de stérilisation dans un produit compact, modulaire et sécuritaire, permettant une opération sans consommable, et ce, à un coût raisonnable , croit M. Boisvert.

Libu a été entièrement développée au Québec, selon la Ville, grâce à la collaboration de Optech, Inno-centre, AIworx, Kone, Solutions Novika, Adventa Design, Atelier de gravure Industrielle du Québec.