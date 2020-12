50 % des dollars solidaires toujours dans les poches des consommateurs

Six mois après la mise en circulation d’une monnaie locale visant à favoriser les artères commerciales malmenées par la pandémie, 50 % des dollars solidaires dorment encore dans les poches des consommateurs, soit l’équivalent de plus de 250 000 $. Plusieurs soulèvent des ratés dans la version numérique de ces dollars.

À deux reprises cet été, les consommateurs ont eu la possibilité d’acheter des dollars solidaires sur le site de sociofinancement La Ruche. La valeur de l’argent investi était bonifiée lors de leurs achats dans les commerces participants.

Les dollars solidaires étaient disponibles en version papier ou en version numérique accessibles grâce à l'application de paiement numérique Wyse Wallet.

Des dollars numériques qui déçoivent

Si bien des consommateurs sont satisfaits de la version papier, l'appréciation est moindre pour les dollars numériques. Sur 500 commerces participants, environ 100 les acceptent.

Sur la centaine de commerces, certains ont fermé temporairement leurs portes durant la pandémie, d’autres qui devaient accepter les cyberdollars n’ont pas été en mesure de le faire. Conséquence : des consommateurs restent pris avec leurs dollars solidaires numériques.

Le restaurant ShoGun était sur la liste des commerces qui acceptaient les dollars solidaires numériques lors de leur mise en circulation. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Le restaurant ShoGun, sur la rue Saint-Vallier dans le quartier Saint-Sauveur, était sur la liste des commerces qui acceptaient les dollars solidaires numériques lors de leur mise en circulation.

Aujourd’hui, il n’y figure plus. La propriétaire Ly Nguyen a pourtant écrit deux courriels à Wyse Wallet pour obtenir du soutien dans l’installation et l’utilisation de l’application.

Aucun courriel de retour. Rien! Même pas d’accusé de réception , déplore la propriétaire.

Elle trouve dommage que Wyse Wallet n’ait pas fait de suivi avec elle pour s'assurer que le système fonctionnait bien et répondait à ses besoins.

C’est très gênant envers nos clients dit-elle. On voit que nos clients sont déçus. Souvent ils nous disent "finalement on ne dépensera pas chez vous et ils raccrochent."

En ce moment, c’est plate parce que toutes les commandes comptent! Ly Nguyen, propriétaire du Restaurent ShoGun

Un de ses clients, Jocelyn Trudel, a acheté 80 $ numériques lui permettant de dépenser 100 $ dans les commerces qui acceptent Wyse Wallet. Il avait l'intention de les dépenser au restaurant ShoGun.

Je suis déçu de l’offre. Je vais devoir essayer d’aller dépenser mon argent ailleurs, peut-être au Grand-Marché , se résigne-t-il. Mais selon le site Monnaie locale complémentaire  (Nouvelle fenêtre) , seule la Brûlerie Rousseau accepte les dollars solidaires numériques au Grand-Marché.

Aucun remboursement, aucun échange

Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Montcalm et porte-parole de la campagne de sociofinancement, ne cache pas qu’il y a eu quelques ratés avec les dollars solidaires numériques. Il explique que certains commerçants ont eu de la difficulté à utiliser ce nouveau système de compensation.

Jean-Pierre Bédard, directeur général de la Société de développement commercial Montcalm (archive) Photo : Radio-Canada

C’est une jeune entreprise que nous avons encouragée en leur donnant le mandat de notre monnaie numérique [...] Mais les choses se sont améliorées. Pour nous, c’est quand même satisfaisant , dit-il.

Pour les clients déçus, il explique qu’il est impossible d’obtenir un remboursement ni d’échanger ses dollars numériques en dollars solidaires papier si les clients ont déjà activé leur portefeuille numérique.

Sur le plan légal, on ne peut pas revenir en arrière , explique Michael Simard, cofondateur de Wyse Wallet.

Toutefois, on avait bien signifié aux contributeurs de prendre le temps d’aller regarder comme il faut la liste des commerçants avant d’activer leur portefeuille, il fallait prendre le temps de lire , ajoute-t-il.

Seule solution pour le moment : découvrir de nouveaux commerces locaux.

Dans la centaine de commerces, la liste est quand même intéressante et assez variée. [...] S’ils font l’effort de regarder la liste des commerçants, il y a certainement quelque chose qui va faire leur bonheur , lance Jean-Pierre Bédard.

Quant aux commerces qui étaient sur la liste, mais qui n'ont pas été en mesure d’utiliser Wyse Wallet, il n’y en a pas beaucoup, selon Michael Simard.

Il explique qu’en plus du ShoGun, le Bleu Marine dans Saint-Jean-Baptiste, le Minimaliste dans le secteur de Wendake, le Bati Bassak et le Croquembouche dans Saint-Roch devaient utiliser Wyse Wallet au départ, mais ne le font toujours pas plusieurs mois plus tard. En contrepartie, il affirme que certains commerces se sont ajoutés à la liste depuis le mois d'aout.

Michael Simard assure qu’un suivi sera fait auprès de ces commerçants et rapidement.

Je vais m’assurer qu’ils utilisent Wyse Wallet après la période des Fêtes. Michael Simard, cofondateur de Wyse Wallet

Il explique qu’il y a eu des changements dans son équipe au cours des dernières semaines. Les courriels de la propriétaire du ShoGun sont certainement tombés sous le radar. Je l'ai appelé, je la rencontre demain.

Possible 3e phase

Puisqu’il y a eu suffisamment d’intérêt lors des 1re et 2e phases de la mise en circulation de la monnaie, il pourrait y avoir une 3e phase en février-mars 2021.

On cherche des partenaires qui vont nous permettre encore d’élargir davantage le nombre de commerçants qui pourraient être associés au projet , lance Jean-Pierre Bédard.

Michael Simard croit qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les détenteurs de dollars numériques. Notre objectif, c’est d’avoir prochainement 150 ou 200 commerces. Cela va élargir le choix des clients , dit-il.

Jean-Pierre Bédard affirme toutefois qu’il n’est pas encore déterminé si Wyse Wallet sera partenaire lors de cette 3e phase.