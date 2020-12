Accusé d’avoir volé son employeur, Tomy Grandbois reste détenu

Grandbois a été arrêté en novembre, à peine deux semaines après avoir commencé un emploi chez un commerçant de Val-d’Or. L’employeur a constaté des vols d’équipements, qui ont été confirmés par la vérification des caméras de surveillance.

Après une perquisition dans une dépendance appartenant à l’accusé sur le chemin du Lac-Mourier, les policiers ont trouvé des biens d’une valeur de plus de 13 000 $.

Un récidiviste

Tomy Grandbois avait plaidé coupable à une série d’accusations de vols et d’introduction par effraction, le 28 octobre, soit 12 jours seulement avant de débuter son nouvel emploi. Il doit recevoir sa sentence pour ces accusations en avril 2021.

Compte tenu de ces circonstances, le procureur de la poursuite, Me Jonathan Tondreau, s’est objecté à la remise en liberté de Grandbois dans ses nouveaux dossiers, jeudi, au Palais de justice de Val-d’Or.

La défense, par le biais de Me Pascal Jolicoeur, proposait que son client soit remis en liberté et assigné à sa résidence 24 heures sur 24, en plus de déposer une caution de 2000 $.

Estimant que le risque de récidive de Grandbois était réel, le juge Jean-Pierre Gervais a conclu que l’accusé devra demeurer détenu pour la suite des procédures.

Le dossier doit revenir en cour le 12 janvier prochain.