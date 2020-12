Le spectacle de lumières de Noël d'une famille d'Anola permet de recueillir des dons

Les décorations de Noël d'une famille d'Anola mettent du baume au cœur de plusieurs façons; en plus d'illuminer le voisinage en beauté, le spectacle permet de récolter des dons pour les familles dans le besoin en cette période des Fêtes.

À l'approche de Noël, Shawn Stone et Dayna Stone ont passé six semaines à décorer leur cour avec 4000 lumières DEL. Ils ne se doutaient pas que cet espace allait devenir une véritable attraction.

Mon mari disait toujours : "ajoutons simplement quelque chose, ajoutons ceci, ajoutons cela", explique Dayna Stone. Après un moment, on aurait dit une explosion de lumières. C’était génial.

Samedi dernier, la maison, située dans la municipalité rurale de Springfield, a attiré 400 curieux.

Les enfants de neuf et huit ans, Ayden et Carter, ont un nouveau passe-temps; ils regardent par la fenêtre et comptent le nombre de visiteurs.

Mon père a dû sortir. Il a patrouillé dans la circulation dehors. Ça a pris deux heures pour accueillir tout le monde , raconte Carter Stone.

Une collecte de dons

Dayna Stone a eu l’idée de collecter des denrées non périssables, des vêtements et des jouets pour les familles dans le besoin.

L'initiative est si populaire que la famille Stone doit vider la boîte, déposée à l’entrée de la maison, deux ou trois fois par soir, dit Mme Stone.

Dayna et Shawn Stone avec leurs enfants Carter (à gauche) et Ayden Stone. Ils sont situés au 33087 chemin Suthwyn à Anola. Photo : CBC / Tyson Koschik

Des lumières interactives

Shawn Stone a travaillé 14 ans comme technicien en avionique. Ses connaissances l'ont aidé à installer toutes ces lumières et programmer le spectacle.

Mon travail n’avait rien à voir avec les lumières programmables, mais le câblage et l’électronique sont des aspects semblables. C’est une courbe d’apprentissage, mais une fois que vous avez compris comme faire, c'est amusant , raconte M. Stone.

« Beaucoup de parents ont dit avoir traîné leurs enfants ici. Ils ne voulaient pas y aller, mais quand ils sont arrivés ici, les enfants n'ont pas fait de bruit pendant une demi-heure », raconte Shawn Stone. Photo : CBC / Tyson Koschik

Shawn Stone a même installé un émetteur FM pour offrir la possibilité aux visiteurs d’écouter de la musique durant le spectacle de lumières de 32 minutes.

Le public est invité à admirer les décorations jusqu’au 4 janvier, de 17h à 23h.

La maison est située au 33087 chemin Suthwyn à Anola.

Selon les informations de Marina von Stackelberg