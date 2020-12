Entrée en vigueur de nouvelles restrictions contre la COVID-19 en Saskatchewan

Les nouvelles ordonnances resteront en place jusqu’au 15 janvier 2021, où elles seront réévaluées.

Dès maintenant, les rassemblements privés intérieurs devront se limiter aux personnes habitant à la même adresse. Une exception existe cependant pour les parents qui ont la garde partagée de leurs enfants ainsi que pour les préposés aux patients à domicile.

Les Saskatchewanais vivant seuls ont le droit de visiter un seul autre domicile à condition que celui-ci compte un maximum de cinq membres.

Les rassemblements extérieurs sont désormais limités à un maximum de 10 personnes tant que les mesures de distanciation physique sont respectées.

Les restrictions supplémentaires entrent en vigueur alors que la province a enregistré 169 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, ce qui porte le nombre total de cas actifs à 4213.

Le premier ministre Scott Moe a dévoilé lundi que la courbe n’avait pas été aplatie au cours des dernières semaines. Nous n’avons pas été capables de le faire.

Nouvelles restrictions à venir

Le gouvernement provincial et l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) indiquent que d'autres mesures entreront en vigueur sous peu.

À compter du 19 décembre, tous les casinos et les salles de bingo vont devoir fermer leurs portes. Les services de soins personnels, comme les salons d'esthétique et de coiffure, vont devoir réduire leur capacité maximum d’accueil à 50 %. Ce nombre comprend les clients et les employés.

La capacité d’accueil d'autres commerces, notamment les épiceries et les magasins de vêtements, sera réduite de moitié à partir du 25 décembre.

Salles de concert, musées, théâtres, cinémas demeurent ouverts avec une limite de 30 personnes.