Le ministre de la Santé de la Saskatchewan critiqué pour avoir cité un sondage

La semaine du 7 décembre, le ministre a fait allusion à un sondage de l’Institut Angus Reid. Selon l'étude, parmi les 497 répondants sondés au mois de novembre, 55 % étaient satisfaits de la réponse du gouvernement provincial face à la pandémie. Or, en juin, pour le même type de sondage, 77 % des répondants étaient satisfaits.

Les propos de Paul Merriman ont été vivement critiqués par le public et le chef de l’opposition, Ryan Meili, alors que la Saskatchewan fait face à une importante augmentation du nombre de cas quotidiens.

La Saskatchewan est au troisième rang des provinces qui ont le plus grand nombre de cas actifs pour 100 000 habitants, derrière le Manitoba et l'Alberta.

Scott Moe affirme qu’il n’a, pour le moment, pas parlé à son ministre à ce sujet.

Ce n’était probablement pas la réponse la plus appropriée. Le ministre de la Santé et moi-même recevons beaucoup de questions par semaine au sujet de la pandémie. Et si nous ne répondons pas à chaque question aussi parfaitement que nous devrions ou que nous pourrions le faire, je pense que le public comprend cela. Il est humain.

Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan