Le Bas-Saint-Laurent enregistre son plus faible nombre de nouveaux cas depuis novembre

Il s'agit du plus faible nombre de nouveaux cas enregistrés dans un bilan quotidien depuis le 9 novembre.

La région compte désormais 1143 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte que 1000 Bas-Laurentiens sont désormais guéris de la COVID-19 et que 757 tests de dépistage ont été effectués dans la journée de mercredi.

Sept hospitalisations sont en cours à l'hôpital de Rimouski pour des symptômes de coronavirus, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Le plus récent bilan fait état d'une hospitalisation supplémentaire depuis mercredi.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 31 cas

La Matanie : 197 cas

La Mitis : 54 cas

Rimouski-Neigette : 470 cas (+2)

Les Basques : 20 cas

Rivière-du-Loup : 213 cas

Témiscouata : 70 cas

Kamouraska : 83 cas (+1)

Inconnu : 5 cas

Le bilan régional des décès liés au coronavirus s'établit toujours à 24.

Mercredi, la santé publique dénombrait 14 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire bas-laurentien.

Le directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, souligne que le taux d'incidence des cas de COVID-19 dans la région est passé de 14 cas par 100 000 habitants en date du 4 décembre, à 8 cas par 100 000 habitants mercredi.

Par ailleurs, Québec a dévoilé son plan de vaccination contre la COVID-19 dans l’Est-du-Québec. L’hôpital de Sept-Îles, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle sont les établissements choisis pour commencer la vaccination dans nos régions et ce, dès le 21 décembre.

Au Québec

À l'échelle provinciale, ce sont 1855 nouveaux cas qui sont recensés jeudi. On rapporte aussi 22 décès supplémentaires au Québec pour un total de 7635.