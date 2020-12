COVID-19 : un nombre record de 2432 nouveaux cas en Ontario

L'Ontario recense plus de 2000 nouvelles infections pour une troisième journée de suite, établissant un nouveau record de 2432 cas de COVID-19, jeudi.

Toronto et la région de Peel sont encore une fois les zones avec le plus de cas, soit 737 et 434, respectivement.

Toutefois, plusieurs autres régions sont aussi durement touchées, y compris celle de York (+209 cas), Windsor-Essex (+190) et Hamilton (+142), Halton (+104), Waterloo (+77), Durham (+73) et Ottawa (+70).

La moyenne de nouveaux cas par jour dans la province au cours de la dernière semaine est de 2026.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario demande au gouvernement de Doug Ford d'imposer un confinement de quatre semaines dans l'ensemble du Grand Toronto et dans toute autre région dont le taux d'infection est égal ou supérieur à 40 cas/100 000 habitants.

Au total, l'Ontario a recensé 148 967 cas depuis le début de la pandémie.

Le bilan des morts augmente, lui, à 4058, avec les 23 décès additionnels confirmés, jeudi.

Hausse des patients aux soins intensifs

Le nombre d'hospitalisations diminue légèrement à 919 (-13).

En revanche, il y a 7 patients de plus aux soins intensifs (total : 263) et 15 patients de plus sous respirateur (total : 172).

Il y a 2009 nouvelles guérisons.

170 cas de plus dans les écoles

La santé publique confirme 170 infections supplémentaires en milieu scolaire.

Les élèves forment près de 85 % des nouveaux cas.

Au total, 955 écoles ont actuellement un cas déclaré de COVID-19, soit près de 19,8 % des écoles de la province.

Vingt-deux écoles sont fermées présentement.

Hausse du dépistage

Près de 58 200 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est plus que l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Le taux de positivité des tests est de 4 %, jeudi.

Plus de détails à venir