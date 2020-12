Sols contaminés : la santé publique souhaite des analyses plus poussées dès le printemps

Le rapport sur la caractérisation des sols dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda, publié il y a quelques semaines, démontrait qu’une trentaine de terrains résidentiels dépassent les seuils établis par le ministère de l’Environnement en ce qui concerne les concentrations en arsenic, en plomb et en cadmium.

Daniel Proulx, coordonnateur de l’étude de biosurveillance auprès des enfants du quartier Notre-Dame Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Sachant que, quand les sols dépassent les seuils québécois qui ont été établis, il y a menace à la santé. La santé publique a recommandé d’emblée, avant même la suite des études que fera le ministère de l’Environnement, de réhabiliter les terrains qui dépasseront les seuils , indique le coordonnateur de l’étude de biosurveillance et de caractérisation des sols, Daniel Proulx.

Cependant, plusieurs étapes doivent être accomplies avant la réhabilitation. Le ministère de l’Environnement doit tout d’abord analyser les sols, puis confirmer qu’ils dépassent les seuils de contamination avant de les réhabiliter. Le chef d'équipe en conseiller environnemental à la Direction de la santé publique (DSPu), Stéphane Bessette, précise que le MELCC a des critères spécifiques pour établir qu’un terrain est contaminé.

Donc, si on veut qu’il [le dépassement des seuils] soit reconnu par le ministère de l’Environnement, il faut que ce soit le ministère de l’Environnement qui aille procéder à l’échantillonnage selon ses exigences , dit-il.

Le ministère de l’Environnement a la compétence officielle de l’échantillonnage des sols, et non la DSPu. Le but de l’étude était donc d’interpeller le MELCC pour effectuer des analyses de sol plus exhaustives.

Pourquoi l’étude de la DSPu ne peut-elle pas démontrer qu’un sol doit être réhabilité? Daniel Proulx souligne que c’est une question de procédure. Par exemple, l’étude de la DSPu s’est penchée sur les trois premiers pouces de sol, alors que les analyses de sol du MELLC vont plus en profondeur, comme pour vérifier si la contamination atteint des nappes d’eau phréatiques.

Le ministère de l’Environnement a bien reçu le rapport de caractérisation des sols, mais n’a pas encore donné d’échéancier précis. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), Benoit Charette, estime que le dossier avance de bon train.

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Photo : Radio-Canada