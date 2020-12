Transport en commun à Toronto : un gel des tarifs en 2021

M. Tory cite la pandémie et la nécessité de donner un répit aux usagers.

On ne sait pas pour l'instant comment la Ville comblera le manque à gagner important de la CTTCommission de transport de Toronto , sans augmenter les tarifs.

À cause de la COVID-19 et des restrictions liées à la pandémie, l'achalandage et donc les revenus de la Commission ont chuté cette année.

