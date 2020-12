La GRC ouvre une enquête criminelle sur un accident de train mortel

L'unité des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ouvre une enquête criminelle sur un accident de train mortel et des allégations de camouflage du Canadien Pacifique (CP), à la suite d'un déraillement qui a tué trois membres de l’équipage près de Field, en Colombie-Britannique, en février 2019.

Ce sera une enquête complexe , croit l'agente principale des relations avec les médias de la GRCGendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique, Janelle Shoihet.

Soulagement pour les familles

La mère d'une des victimes, le conducteur Dylan Paradis, a déposé le mois dernier une plainte officielle à la GRCGendarmerie royale du Canada , les exhortant à se pencher sur une possible négligence de CP. Aujourd'hui, Pam Fraser se réjouit de l’ouverture de l’enquête. Oh, mon Dieu, nous ne pourrions pas être plus heureux .

C’était évitable. Ça n'aurait jamais dû se produire ainsi , dit-elle.

Outre l’enquête du Bureau de la sécurité des transports (BST), un seul corps policier a mené une enquête, soit le Service de police du Canadien Pacifique.

L’un de ses agents, Mark Tataryn, a démissionné, citant une obstruction de la part de son employeur, qu’il interprète comme un effort de camouflage. Le CP soutient plutôt que l’employé était mécontent.

Carte situant le lieu du déraillement de train du 4 février 2019, près de Field en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / CBC

Des préoccupations

Trois employés du Canadien Pacifique ont perdu la vie dans ce déraillement, soit le conducteur Dylan Paradis, l’ingénieur Andrew Dockrell, et un stagiaire, Daniel Waldenberger-Bulmer.

Dans les jours qui ont précédé l’accident, des conditions météorologiques extrêmes causaient des problèmes le long de l'un des trajets les plus périlleux du CP, qui a vu 26 déraillements ou pertes de contrôle au cours des 26 dernières années.

Avant de monter à bord du train 301, Daniel Waldenberger-Bulmer, alors âgé de 26 ans, a fait part de ses préoccupations à son meilleur ami. Dans un texto, il écrit qu’il s’agit presque d’un train en fuite et que la situation est chaotique.

Son ami lui répond avec inquiétude : Je ne veux pas perdre un frère de train. Garde ces gros bus métalliques sur les rails.

Haha, c'est le but , lui répond M. Waldenberger-Bulmer.

Les victimes de gauche à droite de l'accident ferroviaire de lundi à Field en Colombie-Britannique : le stagiaire Daniel Waldenberger-Bulmer, le mécanicien Andrew Dockrell et le conducteur Dylan Paradis. Photo : Facebook

Chaîne d'échecs

Le froid a fait perdre de la pression aux freins à air du train 301 et, sans les freins à main supplémentaires, il a dévalé la montagne pour atteindre des vitesses supérieures à 80 km à l'heure, avant de dérailler dans la rivière Kicking Horse, tôt le 4 février.

Au cours d'une enquête de 18 mois, l’émission The Fifth Estate de CBC a révélé une série de problèmes survenus alors que le CP continuait à faire fonctionner des trains malgré des conditions de gel et de neige extrêmes.

Le CP coopérera avec la GRCGendarmerie royale du Canada dans le cadre de son enquête , soutient le porte-parole de la société, Jeremy Berry.

Dès le début, le CP a déclaré qu'il était disponible et disposé à discuter de questions pertinentes avec la GRCGendarmerie royale du Canada , le Bureau de la sécurité des transports et tous les autres organismes concernés. Comme l'affaire fait l'objet d'une enquête, le CP ne fera aucun autre commentaire.

Avec les informations de The Fifth Estate, CBC