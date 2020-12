Un an après avoir été durement touché par un incendie, le célèbre Dépanneur Sylvestre de Gatineau va renaître de ses cendres.

En assemblée générale annuelle mercredi soir, un nouveau conseil d’administration de 20 membres a été nommé avec comme mission de trouver un nouvel emplacement pour relancer les activités du dépanneur toujours fermé.

Pandémie oblige, l'organisme communautaire a été forcé de suspendre ses activités et d’abandonner son local, faute de fonds.

Le local, situé sur la rue Fortier, dévastée par un incendie en août 2019, a été rénové et puis remis en location au prix de 4000 $ par mois – près du double que ce que payait l’organisme.

Plus de 70 personnes ont assisté à l’assemblée, soit plus du double qu'à l’habitude. Selon Colette Coughlin, présidente sortante du conseil d’administration, et membre fondatrices du Dépanneur Sylvestre, les organisateurs cherchaient un appui de taille pour permettre la relance de l’organisme.

Les membres ont par ailleurs renommé le dépanneur. Il s'appellera désormais Espace DEP Sylvestre mais conservera la même mission. Les lettres de l'acronyme DEP représentent : dépannage, entraide et partage.

Si on prévoit une réouverture, on ne peut pas le faire avec juste 5 personnes , a soutenu lors de l'assemblée Mme Coughlin en faisant référence au nombre de personnes siégeant sur le conseil d'administration. Il faudrait que l'équipe devienne à 15 ou 20 personnes, c'est ça qu'on cherche ce soir, c'est la mobilisation, c'est de trouver des gens qui sont prêts à donner quelques heures ou beaucoup d'heures mais qu'on se mette ensemble pour rouvrir.

Colette Coughlin, présidente du conseil d'administration du Dépanneur Sylvestre Photo : Radio-Canada

Je me sens soulagée parce que les gens du conseil d’administration ont porté ça à bout de bras, on est fatigué, on a mis beaucoup d'argent et de temps là-dedans. Les nouveaux membres apportent une nouvelle énergie avec l’appui des anciens, j’ai de bons espoirs pour l’avenir du dépanneur. Colette Coughlin, présidente sortante du conseil d’administration, Dépanneur Sylvestre

Les anciens, on va aider le nouveau conseil d’administration, on va faire des rencontres avec les comités pour regarder des idées, des gabarits d’activités, des horaires et des besoins , soutient Mme Coughlin.

Le plan de relance avait été proposé par le conseil d’administration en novembre, après une série de consultations, entrevues et groupes de discussion avec des bénévoles, usagers et partenaires de l’organisme.

Le changement de nom avait d'ailleurs été évoqué lors de cette rencontre.

2 comités, 2 missions

Deux comités ont été nommés avec comme mission, la programmation et la relocalisation de l'organisme.

Dépendamment de l’implication et les désirs, il faudra décider si on copie ce qu’on avait avant, se demande Mme Coughlin. Comment repartir avec de nouveaux besoins ?

Les membres du conseil ont été choisis, mais le rôle de chacun sera déterminé en janvier, lors de sa première rencontre.

Le Dépanneur Sylvestre, à Hull, avait pour mission de combattre l’isolement en offrant diverses activités sociales, comme des soupers collectifs.

Le Dépanneur Sylvestre offre un soutien social aux gens démunis de la région de Gatineau depuis 18 ans.

Bien plus qu’un dépanneur de quartier, l’organisme offrait soirées-spectacles, conférences, rencontres thématiques, présentations de films et ateliers divers. On y trouve aussi des activités orientées vers l’alimentation saine, une petite friperie ainsi que diverses formes d’assistance.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et Samuel Blais Gauthier