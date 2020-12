Raptors : aperçu des défis de la nouvelle saison

L'équipe entame sa campagne contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, ce soir, au domicile qu'ils partageront avec le Lightning de Tampa Bay d'ici mars prochain, le Amalie Arena.

L'organisation a d'ailleurs exclu un retour à Toronto avant la pause du match des étoiles, qui aura lieu au début du mois de mars, afin d'assurer une certaine stabilité aux joueurs et au personnel de l'équipe.

En Floride, les Raptors prévoient même accueillir jusqu'à 3800 personnes lors de leurs matchs.

Dans le contexte de cette saison inhabituelle, Radio-Canada s'est penchée sur les éléments clés qui détermineront comment se déroulera la nouvelle campagne des Raptors de Tampa .

Le parquet des Raptors a été installé entre les bandes qui délimitent normalement la patinoire du Lightning de Tampa Bay, au Amalie Arena. Photo : Capture d'écran : Twitter/Raptors

Compétition féroce dans l'Est

La relocalisation temporaire des Raptors en Floride n'a pas contraint la ligue à remanier ses divisions ou ses associations. Les nouveaux Floridiens joueront donc contre leurs rivaux habituels.

Lors de leurs 38 premiers matchs, les Raptors affronteront chaque équipe de l'Association de l'Ouest à deux reprises et joueront trois fois contre chacune de leurs rivales de l'Est.

Pascal Siakam a pris part à son premier match des étoiles de la NBA la saison dernière. Photo : Capture d'écran : Twitter/Raptors

Dans l'Est, les équipes ne présentent pas toutes le même visage que l'été dernier. La compétition pourrait s'avérer plus féroce.

Les Wizards de Washington, par exemple, ont fait l'acquisition de Russell Westbrook, nommé joueur par excellence de la NBA en 2016-2017. Ils pourraient venir brouiller les cartes, sans pour autant menacer les chances des Raptors d'accéder aux séries éliminatoires pour une huitième saison consécutive.

Les Bucks de Milwaukee, qui ont dominé la NBA ces deux dernières saisons, font encore figure de favoris. Les Celtics de Boston seront aussi à surveiller, eux qui ont éliminé Toronto au deuxième tour des dernières séries.

Le Heat de Miami s'est incliné devant les Lakers de Los Angeles en finale l'automne dernier. Leurs meilleurs joueurs seront tous de retour avec la rage au ventre.

Et puis il y a les Nets de Brooklyn.

Dirigés par Steve Nash, les New-Yorkais forment l'équipe la plus imprévisible de cette nouvelle saison de la NBA. Kevin Durant s'est refait une santé après une année complète passée sur le carreau pour soigner une rupture du tendon d'Achille. L'ancien joueur par excellence de la NBA comptera Kyrie Irving à ses côtés, qui est l'un des joueurs les plus habiles du circuit Silver. À leur première saison ensemble, ils pourraient mener les Nets très loin.

Des meneurs bien définis

Les Raptors pourraient employer leur premier choix, Malachi Flynn (gauche), en renfort à Kyle Lowry et Fred VanVleet (droite) cette saison. Photo : Twitter/Raptors

Au sein des Raptors, le quatuor de tête ne fait pas de doute : Kyle Lowry est le joueur qui compte le plus d'années d'expérience au sein de l'organisation et il sera encore la locomotive de l'équipe en 2020-21. Il sera épaulé par Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby, qui entendent tous élever leur niveau de jeu d'un cran.

L'Australien Aron Baynes, embauché pour faire oublier le départ de Serge Ibaka et Marc Gasol, sera le centre de choix de l'entraîneur-chef Nick Nurse et complétera cette formation partante. Norman Powell sera aussi employé régulièrement.

En termes de profondeur, l'équipe dispose toujours des services du Montréalais Chris Boucher. Le reste du temps de jeu ira à ceux qui surprendront le plus. Matt Thomas, Terence Davis et Patrick McCaw ont été les noms les plus fréquemment mentionnés par Nurse lors du camp d'entraînement.

Le premier choix de l'équipe au dernier repêchage, Malachi Flynn, ne doit pas être ignoré non plus. Bien que repêché tardivement (29e au total), il a très bien fait lors de ses deux premiers matchs préparatoires, contre les Hornets de Charlotte.

Masai Ujiri sera-t-il de retour ?

Le président des Raptors, Masai Ujiri, écoule la dernière année de son contrat. Photo : Capture d'écran : Twitter/Raptors

Le dernier grand point d'interrogation ne concerne pas l'équipe sur le terrain, mais plutôt celui qui décide de son avenir.

Le renouvellement de l'entente du président Masai Ujiri se fait toujours attendre. C'est plutôt rare que des dirigeants de son envergure opèrent en écoulant la dernière année de leur contrat, laissant planer le doute sur son avenir avec l'organisation.

Le Nigérian est l'un des principaux architectes de l'équipe championne de 2019. Il a aussi grandement contribué à développer la culture qui fait désormais la renommée des Raptors aux quatre coins de la NBA. Son départ pourrait laisser un grand vide dans le paysage sportif torontois.