COVID 19 : au coeur des soins d'urgence au Centre des sciences de la santé

Le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, le plus grand hôpital au Manitoba, a ouvert ses portes, quelques heures, aux journalistes. L’hôpital a déjà beaucoup de malades et fait face à un afflux continu de nouveaux patients.

Le 8 décembre, Soins communs Manitoba, qui chapeaute l’ensemble du système de santé dans la province, a autorisé une équipe de journalistes à entrer dans un hôpital pour témoigner de la gravité de la pandémie de COVID-19. Les entrevues et les images ont été partagées entre les médias winnipégois.

Une soignante entrouvre une porte et jette un coup d’oeil dans une salle où se trouve l’une des personnes les plus malades de la COVID-19 qui se bat pour sa vie. Comment va-t-elle? , demande la soignante.

Du personnel de santé de l'unité des soins intensifs du Centre des sciences de la santé de Winnipeg s'occupe de patients atteints de la COVID-19. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Un collègue lui répond que la patiente va avoir besoin de plus de sédatif. Elle est, pourtant, déjà inconsciente et sous assistance respiratoire. Elle est aussi l’une des nombreuses personnes dont la vie est sur le point de basculer.

À quelques mètres de là, une infirmière et un thérapeute respiratoire profitent d’un rare moment dans le chaos qui règne autour d’eux pour se reposer. Ils regardent un homme dont ils s’occupent, qui est peut-être en vie uniquement grâce à une machine qui pompe de l’air dans ses poumons. Sa respiration est difficile : le mouvement de sa poitrine est hésitant, ce qui indique qu’il a probablement été retiré d’un respirateur artificiel pour voir s’il était en mesure de respirer par lui-même.

Du personnel soignant de l'unité des soins intensifs du Centre des sciences de la santé de Winnipeg Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Le personnel soignant vit le scénario que la santé publique a tenté désespérément d’éviter en demandant aux Manitobains de rester chez eux quand le nombre de cas de COVID-19 a commencé à monter. Tous les lits en soins intensifs au Centre des sciences de la santé sont pris, et tous les respirateurs artificiels sont utilisés.

Ces scènes, qui ont lieu dans des salles toutes en verre, se déroulent chaque jour à une fréquence insoutenable à long terme pour le système de santé provincial.

Le système hospitalier, peu importe comment il fonctionne, peu importe qu’on ait été capable de gérer et augmenter la capacité, ne peut pas continuer , dit le Dr Bojan Paunovic, qui est médecin en soins intensifs et responsable provincial du programme de soins intensifs.

Le laboratoire de microbiologie du Centre des sciences de la santé est l'un des endroits les plus occupés de l'hôpital, avec du personnel qui se relaient jour et nuit pour analyser des dépistages rapides de COVID-19. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

La découverte de la mort

Plus de 21 000 Manitobains ont été contaminés par la COVID-19 et plus de 520 en sont morts. En date de la semaine dernière, le programme de soins intensifs au Manitoba fonctionne à 196 % de sa capacité en temps normal.

Cela force le Centre des sciences de la santé à se réinventer : une section qui servait aux opérations chirurgicales a été transformée pour accueillir les patients atteints de la COVID-19. Des lits ont été ajoutés là où il n’y en avait pas auparavant.

Des soignants du Centre des sciences de la santé à Winnipeg effectuent un dépistage de la COVID-19 sur un patient. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Les 32 lits disponibles sont tous occupés. Une autre section, avec 15 lits, l’était partiellement mercredi matin.

Le nombre de situations où on voit des gens qui ne répondent pas aux traitements ou dont l’état de santé se détériore est simplement d’une plus grande ampleur qu’avant , explique le Dr Bojan Paunovic.

Le Dr Bojan Paunovic est médecin en soins intensifs et responsable provincial du programme de soins intensifs au Manitoba. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Dans le plus grand hôpital de la province, qui absorbe l’essentiel de la crise, il n’y a pas uniquement plus de patients en soins intensifs qu’avant, il y a aussi plus de jeunes patients, affirme le Dr Paunovic.

Mais le réel problème n’est pas le manque de lits, c’est le manque de personnel , dit l'infirmière en chef par intérim pour le Centre des sciences de la santé, Jennifer Cumpsty. C’est notre facteur limitant.

Pour tenter de remédier à ce problème, des équipes de spécialistes ont été formées, menées par des infirmiers en soins intensifs. Cela inclut du personnel qui, normalement, ne travaille pas aux urgences, explique la responsable d’une unité de chirurgie orthopédique, Anna Marie Papiz.

La plupart du personnel n’avait eu aucune expérience avec des patients qui meurent. Maintenant, c’est la norme ici , ajoute-t-elle.

Anna Marie Papiz est la responsable d’une unité de chirurgie orthopédique au Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Tout le monde est un cas suspect

Toute personne qui entre au Centre des sciences de la santé doit subir un dépistage rapide pour la COVID-19. Cela prolonge, par conséquent, la durée du séjour des patients qui arrivent aux urgences de l’hôpital et qui attendent le résultat pendant plusieurs heures. Les patients sont ensuite triés et envoyés dans des ailes différentes, séparées par des bâches en plastique.

Une salle de réanimation dans l'aile des soins d'urgence pour adultes au Centre des sciences de la santé à Winnipeg. La bâche plastique sépare les patients atteints de la COVID-19. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Les opérations pour la qualité de vie sont en pause indique le chef du service de chirurgie de l’hôpital, le Dr Edward Buchel.

Les ailes de l’hôpital qui accueillent habituellement ce type d'opérations sont étrangement calmes. Des brancards sont toujours déployés, mais aucune opération n’a lieu.

Il est important que tout le monde comprenne cet effet disproportionné, estime le Dr Buchel. Une personne supplémentaire avec la COVID-19 et on ferme une salle d'opération. Cinq patients par jour ne sont pas opérés à cause de cela.

Le chef du service de chirurgie du Centre des sciences de la santé de Winnipeg, le Dr Edward Buchel Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

Les gens en pâtissent: On ne sait jamais quand on va glisser et tomber et se blesser une épaule ou un genou. On ne peut pas avoir accès au système de santé maintenant pour des opérations pour notre qualité de vie.

Il espère maintenant que les Manitobains comprennent le message et que ceux qui minimisent la pandémie comprennent, enfin, que tout cela est bien réel.