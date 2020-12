Recherche en cours sur la stérilisation forcée des femmes autochtones au Québec

J’étais seule dans une chambre au fond du couloir . En 1992, Mélanie Vollant a 20 ans. Elle vient tout juste d’accoucher à l'hôpital de Sept-Îles quand elle rapporte recevoir la visite d’une médecin.

Elle me dit : "tu sais, Mélanie, il y aurait de la place pour toi cet après-midi en salle d’opération pour une ligature [des trompes]. Tu as déjà deux enfants et on sait bien que les femmes autochtones ne sont pas capables d’élever leurs enfants" , raconte Mme Vollant. À ce moment-là, j’ai douté de mes capacités parentales. [...] J'ai 20 ans, je n’avais personne avec moi, je venais d'accoucher et je vivais sur le bien-être social à ce moment-là. J'avais comme l'impression qu'elle avait raison.

Mélanie Vollant n’a finalement pas succombé à ce qu’elle qualifie de pression de la part du médecin. Elle quitte l’hôpital, mais garde le silence sur l’épisode pendant près de 30 ans.

Ce n'est que cet automne que Mélanie Vollant se décide à évoquer ce douloureux souvenir.

Le monde ne nous croit pas qu’il y a du racisme. [Il pense que] tout le monde est traité de la même manière. Non, ce n'est pas vrai. Après la mort de Joyce Echaquan, j'étais tellement en colère, une grosse colère, je me suis dit: "non, il faut que le monde sache".

Mélanie Vollant n'est pas la seule à affirmer avoir vécu de telles pressions. Des cas allégués ont mené à des enquêtes, notamment dans l'ouest du pays.

Mélanie Vollant affirme avoir vécu de la pression pour se faire stériliser à 20 ans. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Recherche en cours

Des chercheurs et des organisations autochtones documentent présentement l’ampleur du phénomène au Québec.

Une démarche importante pour changer les pratiques alléguées, pense Marjolaine Sioui, directrice générale de la Commission de santé et de services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL).

C’est aussi une façon de faire justice, mais aussi de changer les façons de faire. Marjolaine Sioui, directrice générale de la CSSSPNQL

Ce n’est pas seulement pour retourner et faire la preuve des femmes qui ont subi des stérilisations forcées, mais aussi pour regarder pour le futur : pour que des pratiques saines soient éclairées et avec un consentement , affirme Mme Sioui.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS), indique avoir pris connaissance du témoignage de Mélanie Vollant sur les réseaux sociaux et de ne pas être en mesure de commenter de cas précis.

Peu de confiance envers le système de plainte

Mélanie Vollant dit ne pas avoir porté plainte auprès des autorités de la santé dans ce dossier.

Qui vont-ils croire? Le médecin ou la fille qui est sur le bien-être social et qui est une Indienne? [...] Personne ne va te croire. Mélanie Vollant

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord reconnait que le manque de confiance est un enjeu lorsqu’il s’agit de porter plainte pour des situations de racisme et de discrimination.

Je pense que les services qu’on est en train de développer avec la sécurisation culturelle vont travailler sur redonner la confiance. Je comprends effectivement que quelqu’un peut perdre confiance par rapport au soin qu’elle va recevoir , affirme Dale Walker, responsable de la liaison autochtone au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Mélanie Vollant a aujourd'hui six enfants. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Aujourd'hui, Mélanie Vollant ne doute plus d'elle-même. Cette mère de six enfants espère que son témoignage donnera à d'autres le courage nécessaire pour dénoncer l'injustice.

Je pense qu' aujourd'hui, si je voyais [la médecin], bien je ne pense pas que j'aurais peur d’elle. J'ai beaucoup d'enfants pis ils sont tous avec moi. Ce n’est pas évident, mais je suis fière de moi aujourd'hui , affirme Mélanie Vollant.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle et Marie Kirouac