Près de 80 % des Saskatchewanais comptent se faire vacciner contre la COVID-19

De ces répondants, ceux qui vivent dans des régions urbaines (88,1 %) sont plus nombreux à vouloir être vaccinés que les répondants qui vivent dans des régions rurales de la Saskatchewan (68,8 %).

Méthodologie :

Le sondage a été mené en partenariat avec CBC/Radio-Canada et Postmedia du 3 au 13 décembre et a enquêté auprès d'un échantillon aléatoire de 400 Saskatchewanais de 18 ans ou plus, joints par téléphone. La marge d’erreur est de +/-4,9 %, 19 fois sur 20.