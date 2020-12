C'est lundi au CHSLD de la Colline que commencera la vaccination contre la COVID-19

Cet établissement a été le plus touché lors de la première vague de contamination et il fait toujours partie des lieux d’éclosion en cours.

Le CHSLD de la Colline figure parmi les 21 nouveaux lieux qui sont priorisés pour la vaccination à partir de la semaine prochaine dans les régions du Québec. Deux établissements de Québec et de Montréal ont été les premiers à recevoir le vaccin développé par Pfizer/BioNtech, cette semaine.

Le Québec se préparait depuis plusieurs semaines à l'arrivée du vaccin afin d'être prêt à commencer la vaccination dès la réception des doses. Comme nous l'avions dit, nous recevrons de nouvelles doses la semaine prochaine et nous serons prêts à vacciner dans ces régions lorsque les vaccins arriveront. Nous avons tout mis en œuvre afin de protéger les personnes les plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé le plus rapidement possible , a fait savoir le ministre de la Santé, Christian Dubé, par voie de communiqué.

Seules les personnes jugées prioritaires pourront recevoir le vaccin.

La priorisation des groupes à risque s'appuie sur la recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec et son objectif principal est la prévention des maladies graves et des décès.

En fonction des doses que le Québec recevra, il est prévu de vacciner jusqu'à 650 000 personnes, d'ici le 1er avril.