Une première tempête de neige en Nouvelle-Écosse

Même s’il ne commence officiellement que dans quelques jours, les Néo-Écossais goûteront à l’hiver jeudi et vendredi.

La masse d’air très froide qui s’est installée sur la région fera place à des chutes importantes de neige d’ici vendredi.

Le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse recevra de 15 à 25 centimètres de neige, avec une accumulation plus importante à l’intérieur des terres. Un peu de grésil est aussi attendu dans cette région.

La neige commencera jeudi avant-midi et les précipitations se déplaceront d’ouest en est.

La circulation pourrait être perturbée jeudi après-midi.

Ça va augmenter en intensité tout au long de l’après-midi [...] avec des quantités de neige et des vents forts aussi qui vont causer des problèmes de visibilité , indique le météorologue chez Environnement Canada, Bob Robichaud.

D’ailleurs écoles suivantes fermeront à compter de 13 h 30 :



Centre scolaire de la Rive-Sud

École Joseph-Dugas



École secondaire de Clare



École Stella-Maris



École Wedgeport



École Pubnico-Ouest



École secondaire de Par-en-Bas



École Belleville

Comme le système faiblira au fil de sa progression, il n’y a pas d’avertissements pour le nord de la province et le Cap-Breton.

Et à savoir si les Néo-Écossais auront un Noël blanc, sachez que des températures plus chaudes et de la pluie sont prévues la semaine prochaine.

Au début de la semaine, on parle de température au-dessus du point de congélation, mais si des régions ont 25 ou 30 centimètres de neige, ça va en prendre un peu plus pour faire fondre ça , dit-il avec espoir.

Avec les information de l'émission Le Réveil N.-É/T.-N.-L.