Infrastructures : les écoles francophones pourraient se tourner vers les tribunaux

« S’il faut aller jusqu’à revendiquer nos droits en cour, on le fera », lance le président du conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud (DSFS), Paul Demers, en réagissant à l’absence d'investissements pour la rénovation et la construction de certaines écoles francophones au Nouveau-Brunswick durant la prochaine année.

Le gouvernement provincial a annoncé cette semaine qu’il investira 72,6 millions de dollars dans les infrastructures scolaires en 2021-2022. Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a annoncé mercredi la construction d'une nouvelle école anglophone de la maternelle à la cinquième année à Fredericton et la poursuite de quatre projets en cours, dont un pour la construction d’une école francophone à Moncton.

Rien n'est toutefois prévu pour la rénovation des écoles francophones Mathieu-Martin et Amirault à Dieppe. Les travaux de rénovation interrompus par les progressistes-conservateurs dans les polyvalentes Louis-J.-Robichaud à Shediac et W.-A. Losier à Tracadie ne reprendront pas non plus en 2021-2022. De plus, aucune annonce n'a été faite concernant une nouvelle école francophone à Saint-Jean, malgré un manque criant d'espace à l'école Samuel-de-Champlain.

C’est plus que décevant pour le conseil d’éducation, souligne Paul Demers. Si on ne peut pas nous donner une éducation de qualité en français, d’être équitable avec le secteur anglophone, je crois que le conseil va prendre des mesures pour revendiquer ses droits , dit-il durant une entrevue accordée à l'émission La matinale, d'ICI Acadie.

Paul Demers, président du conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud, parle de poursuivre le gouvernement du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Paul Demers évoque une poursuite en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur le droit à l'instruction dans la langue de la minorité.

S’il le faut, on se rendra jusque là. On espère que le gouvernement va comprendre avant. Présentement, on a fait confiance au gouvernement. On voyait que les choses ne bougeaient pas, mais on était ouvert à la collaboration. Maintenant, la collaboration semble vouloir aller juste d’un côté. Oui, il faudra se donner un plan et s’il faut aller jusqu’à revendiquer nos droits en cour, on le fera , soutient Paul Demers.

Le président du conseil d’éducation rappelle la décision rendue en juin 2020 par la Cour suprême du Canada : les provinces doivent respecter le droit constitutionnel à l’éducation dans la langue de la minorité même lorsqu’elles jugent que cela coûte trop cher.

La [Cour suprême] a été bien claire. Ce n’est pas la situation économique et le manque d’argent, ce n’est pas les francophones qui doivent en payer le prix. Donc, on va revendiquer à ce niveau-là nos droits pour toutes nos écoles. Paul Demers, président du conseil d'éducation du DSFS

Paul Demers affirme que la faible qualité des infrastructures scolaires des francophones en milieu minoritaire, à Miramichi, Saint-Jean et Fredericton, pousse des élèves à recevoir plutôt une éducation en anglais, ce qui contribue à l’assimilation des communautés acadiennes.

Comment établir les priorités?

Le gouvernement utilise un système de classement des projets d'immobilisations établis selon les priorités des conseils d'éducation et selon le budget annuel. Le ministre Dominic Cardy assure que le système est transparent et non influencé par la politique. Selon lui, les priorités peuvent complètement changer selon le budget du gouvernement. Il soutient que les conseils d'éducation peuvent aussi changer considérablement leurs recommandations.

Selon le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, les décisions en matière d'infrastructures scolaires sont prises grâce à un système objectif d’analyse des priorités. Photo : Radio-Canada

Ce ne sont pas les seuls facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer l’ordre des projets, réplique Paul Demers.

On a voulu ouvrir la discussion avec M. Cardy sur prendre en considération le secteur francophone, tout l’aspect de la francophonie au Nouveau-Brunswick, tout l'aspect de l’éducation francophone, et il a balayé ça du revers de la main. Il semblait vouloir demeurer seulement avec cet outil là qui place les francophones loin derrière , déplore Paul Demers.

Ça n’a aucun sens. On a un gouvernement qui ne se préoccupe pas du tout de l’éducation francophone. On a un gouvernement qui ne se préoccupe pas de l’assimilation , conclut Paul Demers.

Dans son rapport annuel déposé mercredi, la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean a tenu à rappeler que les écoles ne sont pas soumises à la Loi sur les langues officielles. Toutefois, son rapport inclut cinq pages d'information sur la décision de la Cour Suprême du Canada relativement à l'article 23.

