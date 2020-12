Claire Pilon, militante du fait français à Sudbury, n'est plus

Très impliquée dans sa communauté, elle a fait partie des équipes fondatrices de plusieurs centres et foyers d'accueil pour les moins fortunés. Elle a aussi oeuvré au sein d'une variété d'organismes francophones.

Claire Pilon a d'ailleurs été nommée personnalité de l'année en 2000 par l'Association canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury.

Des histoires ayant marqué la communauté francophone

Diplômée en journalisme du Collège Cambrian, elle a notamment rédigé des articles pour Le Voyageur, le Sudbury Star, le Métropolitain de Toronto, la Revue du Nouvel-Ontario ainsi que le Vivre + , le journal de la Fédération des aînés et retraités de l'Ontario.

La journaliste a également travaillé comme recherchiste et scénariste pour plusieurs émissions de TFO, telles que Villages et Visages et Pour la suite des choses.

La députée de Nickel Belt France Gélinas se souvient des histoires sur lesquelles Claire Pilon a fait la lumière au fil des années. Elle démontrait qu'il y avait des acteurs francophones partout, dans toutes les sections de notre communauté , dit-elle.

Souvent, elle mettait de l'avant des gens qu'on ne connaissait pas tant que ça. Elle nous a appris à les connaître et à se connaître l'un et l'autre. France Gélinas, députée de Nickel Belt

Selon France Gélinas, Claire Pilon s'était donné la mission de vérifier que les services en français soient disponibles partout et pour tout le monde. Photo : Radio-Canada

Julien Cayouette, directeur de l'information au journal Le Voyageur, souligne l'apport de Claire Pilon au journal. Arrivée dans les années 1970, elle n'a presque jamais arrêté d'y collaborer d'une manière ou d'une autre. Dernièrement, elle était responsable des pages communautaires.

C'était la personne parfaite pour le faire. J'avoue que je suis devant un gros dilemme à savoir comment on va reprendre le flambeau. Julien Cayouette, directeur de l'information au journal Le Voyageur

Défendre le français

La députée France Gélinas a surtout côtoyé Claire Pilon en tant que directrice générale du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, au début des années 2000, alors que le gouvernement provincial tentait de rendre l'institution bilingue. Claire Pilon, qui siégeait au conseil d'administration, s'y opposait farouchement.

Pour elle, il n'était pas question que le centre devienne bilingue, c'était trop important comme place pour assurer aux francophones de Sudbury des soins en français , se remémore la députée.

France Gélinas se rappelle que même malade, Claire Pilon militait pour le fait français. Il y a trois ans, cette dernière l'a fait venir à son chevet à l'hôpital Horizon Santé-Nord.

Elle avait fait la liste de tout ce que l'hôpital pouvait faire mieux pour s'assurer qu'elle puisse avoir ses services en français en tout temps... alors qu'elle-même était malade! C'était sa façon de faire. Elle n'était pas là pour critiquer ou être agressive, elle était là pour dire : "voici la liste des faits, et voici mes suggestions pour garantir des services en français".

Pionnière du quartier Moulin à Fleur

Claire Pilon a siégé pendant 23 ans au sein du Conseil scolaire des écoles séparées du district de Sudbury. Puis, à sa création, elle fut la première présidente du conseil scolaire catholique Nouvelon.

Les drapeaux devant le siège social du conseil Nouvelon seront en berne jeudi et vendredi, en reconnaissance des contributions de Mme Pilon à l'éducation catholique de langue française.

Marcel Legault l'a côtoyé en tant que conseiller scolaire et ami au fil des ans. Il s'en souvient comme une fervente défenseure du français dans le quartier du Moulin à Fleur, mais surtout comme une personne rassembleuse.

Sa famille, c'était le Moulin à Fleur, et le Moulin à Fleur, c'était Claire. Marcel Legault, conseiller scolaire au Conseil scolaire catholique Nouvelon.

Il se souvient notamment avoir joué au père Noël à quelques reprises pour mettre en oeuvre l'une des idées de Claire Pilon. Elle préparait des sucreries et des tartes, puis je m'habillais en père Noël pour aller les distribuer à ses amis , se rappelle-t-il en riant.

Claire Pilon alors qu'elle travaillait au Conseil scolaire catholique Nouvelon. Photo : Conseil scolaire catholique Nouvelon

Bien avant de travailler à ses côtés, Paul de la Riva, directeur des communications du CSC Nouvelon, croisait souvent Claire Pilon dans le quartier. Je me rappelle qu'elle avait lancé un journal communautaire francophone pour le Moulin à Fleur qu'elle produisait elle même qui s'appelait le Dialogue , raconte-t-il.

Il souligne son talent pour raconter les histoires du Moulin à Fleur. Claire avait le tour de pouvoir réseauter avec tous les clubs culturels, les associations, les centres. Elle avait le tour de rapporter ce qui se passait dans leur communauté.

Ce que je retiens de Claire, c'est quelqu'un qui connaissait son quartier. [...] Elle connaissait tous le monde au Moulin à Fleur. Paul de la Riva, directeur des communications du Conseil scolaire catholique Nouvelon

La journaliste a aussi consacré deux livres au Moulin à Fleur, relatant l'histoire francophone du quartier de 1909 à 2011. En 1983, elle a produit une série d'émissions à ce sujet pour la télévision communautaire de Sudbury.

Pionnière de plusieurs luttes, elle a également été la première femme à servir la messe et à faire des lectures à la paroisse St-Jean-de-Brébeuf. Elle a également fondé l'un des premiers groupes de filles enfants de coeur.