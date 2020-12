L'Ontario imposera-t-il un confinement pendant les Fêtes comme au Québec?

Le médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, doit faire le point sur la pandémie, jeudi, alors que nombre d'élus et d'experts réclament plus de restrictions face à la montée des cas dans la province.

Le premier ministre Doug Ford tiendra lui aussi un point de presse en après-midi, jeudi, mais son annonce doit porter sur les soins de longue durée, selon la convocation pour les médias envoyée par son bureau.

Par le passé, M. Ford a généralement annoncé l'imposition de nouvelles restrictions les vendredis.

Mercredi, l'Ontario a recensé 2139 nouveaux cas de COVID-19 et 43 morts, au lendemain d'un nombre record de 2275 infections, en partie lié toutefois à un changement dans la comptabilisation des données, selon la province.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé une série de nouvelles restrictions cette semaine, dont la fermeture de tous les commerces non essentiels du 25 décembre au 10 janvier inclusivement. Les commerces qui resteront ouverts pourront seulement vendre des produits essentiels, comme des aliments ou des produits d'hygiène et pharmaceutiques.

L'Ontario emboîtera-t-il le pas?

Santé Ontario a demandé cette semaine aux hôpitaux de se préparer à un afflux de patients infectés par le coronavirus. Le conseil d'administration de l'Association des hôpitaux de l'Ontario a tenu une réunion d'urgence, mercredi.

L'Association des hôpitaux recommande au gouvernement Ford d'imposer un confinement de quatre semaines dans toutes les régions qui ont un taux d'infection d'au moins 40 cas par 100 000 habitants, en plus de demander une révision du cadre de confinement actuel par des experts indépendants afin de déterminer si des mesures plus strictes sont nécessaires.

Ce confinement bonifié serait l'occasion pour le gouvernement de l'Ontario de revenir à la case départ et de recalibrer les éléments de sa réponse pour s'assurer qu'on puisse graduellement rouvrir de façon sécuritaire, y compris en mettant l'accent sur les lieux de travail à haut risque et l'amélioration du système de dépistage et de traçage pour éviter une autre flambée. Communiqué de l'Association des hôpitaux de l'Ontario

Toronto et Peel veulent prolonger le confinement

Le maire de Toronto, John Tory, et la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, demandaient déjà la prolongation du confinement pendant les Fêtes non seulement à Toronto et dans la région de Peel, mais partout dans le Grand Toronto.

Lorsqu'on se remémorera notre Noël 2020, on ne veut pas avoir le mauvais souvenir d'un manque d'initiative collective dans la région de Toronto. John Tory, maire de Toronto

À l'heure actuelle, dans les zones confinées de Toronto, Peel, York et Windsor-Essex, les commerces non essentiels, y compris les restaurants, sont restreints aux livraisons et aux commandes à emporter et tout rassemblement intérieur avec des personnes n'appartenant pas à son ménage est interdit.

En entrevue à l'émission Y a pas deux mations pareils, le médecin hygiéniste en chef de la région de Peel, le Dr Lawrence Loh, confirme que des discussions sont en cours avec la province au sujet de la prolongation de ces restrictions pendant 2 à 3 semaines pour sa région.

Compte tenu de la situation dans nos hôpitaux, un assouplissement des mesures maintenant pourrait aggraver notre situation considérablement. Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste en chef de la région de Peel

Les autres grandes villes du Sud de l'Ontario sont actuellement en zone rouge, que ce soit Hamilton, London, Kitchener-Waterloo, Guelph, Oakville, Oshawa ou Barrie. Le nombre de clients dans les bars et les restaurants, par exemple, est restreint à 10, alors que tout rassemblement intérieur ne peut dépasser cinq personnes.

Ottawa, où il y a moins de cas, n'est pas assujettie à ces restrictions pour l'instant.

Un message clair

Les autorités de santé publique pressent les Ontariens de célébrer les Fêtes à distance cette année, pour éviter les éclosions.

Mais selon le Dr Andrew Morris, spécialiste des maladies infectieuses pour le Réseau universitaire de santé de Toronto, il faut en faire plus.

Il faut transmettre de façon déterminée, efficace et claire le message suivant : "il y a un problème présentement et on doit s'y attaquer dès maintenant". Dr Andrew Morris, spécialiste des maladies infectieuses

Le Dr Chris Simpson, cardiologue et vice-président à Santé Ontario, affirme que les prochaines semaines seront difficiles pour les hôpitaux.

Même si on fermait tout, du Niagara à Oshawa aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations continuerait à augmenter [dans l'immédiat]. Dr Chris Simpson, vice-doyen de la Faculté des sciences de la santé à l'Université Queen's de Kingston

Il prévient que, même si le gouvernement Ford agit maintenant, il pourrait s'écouler des semaines avant d'en voir les effets, en matière de réduction du nombre de patients aux soins intensifs et des décès.

Pour le Dr Shajan Ahmed, urgentologue à Toronto, les politiciens doivent prendre une « décision très difficile », soulignant que tout confinement aura un impact économique et social.

D'un point de vue de santé publique, dit-il, c'est certain qu'on préférerait des mesures pour aider à freiner la flambée actuelle.

Dans une note de service envoyée mercredi aux conseils scolaires, la province demande aux écoles de se préparer à la possibilité de basculer vers les cours en ligne en janvier, si besoin est.