Une voie de contournement au pont de Fabre?

Ce pont est assujetti à une réaction de charges depuis la fin du mois de novembre, ce qui occasionne des détours importants pour les transporteurs lourds.

Plusieurs camions en provenance de l’usine de Béarn utilisaient ce tronçon, notamment pour le transport du bois.

La MRC de Témiscamingue accompagne actuellement l’entreprise privée dans ses démarches auprès du ministère des Transports.

C’est 28 kilomètres de détour pour le transport lourd. Ça passe devant trois écoles. Ça passe dans une ville, deux municipalités. C’est des gaz à effets de serre, c’est des routes abîmées. L’entreprise a une capacité de le faire très rapidement et très efficacement. C’est des routes forestières et c’est le même camionnage qui passe sur les routes forestières qui passerait sur une voie de contournement. Ils sont habitués d’en faire, ils en ont les capacités. Nous on les accompagne dans toutes les démarches qu’ils ont à accomplir , explique la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Intérêt économique et environnemental

La MRC voit un intérêt économique dans cette voie de contournement puisque ses camions de matières résiduelles doivent également effectuer un détour.

Entre 20 et 30 transporteurs lourds empruntaient jusqu’à tout récemment le pont du ruisseau l’Africain chaque semaine.

La MRC doit toutefois obtenir certaines autorisations auprès de diverses instances avant de s’avancer plus loin dans le projet.

On y travaille non seulement parce qu’il y a un impact économique majeur, mais on y travaille, car il y a aussi un impact pour la MRC et un impact majeur sur l’environnement. On met tout le poids de la MRC là-dessus , ajoute Claire Bolduc.

Selon le ministère des Transports, environ 570 véhicules circulent quotidiennement sur ce pont. Plus de 200 d'entre eux sont des véhicules lourds.