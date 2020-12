« Le Rire », la revue humoristique de l’année, est de retour!

Quand Le Rire a été créé, en 1994, il était un peu inspiré du Bye Bye de Radio-Canada, qui est une revue de l’année en sketches, en humour, en imitation et en chansons , annonce d'entrée de jeu l’artiste multidisciplinaire, Josée Thibeault.

Ça été cela pendant longtemps. Le Rire était un spectacle qui était fait pour la scène, mais qui était produit pour la radio de Radio-Canada , continue-t-elle.

L'artiste, membre du spectacle depuis l'an 2000, ajoute que la formule a évolué, au fil des ans, avant de prendre une pause, en 2015, d’abord parce que la revue était devenue indépendante, ensuite, parce que les membres du groupe souhaitaient prendre des moments avec leurs familles.

On voulait revenir bien avant la pandémie, mais on se demandait comment on pouvait trouver une formule un peu plus légère, une moins grosse production. Josée Thibeault, artiste multidisciplinaire

La COVID-19, mais... « Le Rire aussi c'est contagieux »

Le thème de cette année est Le Rire aussi c'est contagieux en référence à une année marquée par la COVID-19.

L’idée de renfiler les souliers du Rire a pris forme après que le directeur par intérim de l'UniThéâtre, Vincent Forcier, ait suggéré que l'heure était venue de relancer la revue humoristique et que l’atelier culturel de Radio-Canada ait donné son appui en tant que producteur.

Cette année, six artistes sont à l’honneur, dont les vétérans et artistes multidisciplinaires Vincent Forcier, Steve Jodoin et Josée Thibeault. Trois nouvelles recrues prennent également l'affiche : le musicien Éric Doucet, le concepteur sonore et bruiteur Isael Huard et la comédienne et écrivaine Katrine Deniset.

Ils présenteront un spectacle humoristique audio, inspiré de l’émission de radio À la semaine prochaine de Radio-Canada, dans lequel ils incarneront des personnages fictifs en qui, disent-ils, toutes les provinces, voire le monde entier, pourront se reconnaître.

On a tous vécu la même chose durant les 10 derniers mois, alors c’est vraiment pour un spectacle pour se rassembler. Vincent Forcier, artiste multidisciplinaire et directeur par intérim de l'UniThéâtre

Les artistes du Rire 2020 sont : Isael Huard, Steve Jodoin, Éric Doucet, Katrine Deniset, Josée Thibeault et Vincent Forcier. Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Dans son rôle de bruiteur, Isael Huard reproduira des bruits et des ambiances sonores tirés de la réalité pour y apporter une touche unique.

Katrine Deniset présentera pour la première fois des sketches d’humour. C'est sûr qu'il y a des défis avec la pandémie, dit-elle, mais je trouve qu'il n'y a pas eu un meilleur moment pour rire [que 2020] . Elle dépeindra notamment des enfants à l'ère pandémique.

Nos personnages sont un peu des gens que tu verrais dans la vie de tous les jours. J’espère que nos auditeurs se reconnaîtront en eux , continue Vincent Forcier.

Imiter des gens, oui, mais comment tenter de décrire l’année 2020 sans que tout ne ramène à la COVID-19? C’est la question que pose Steve Jodoin, qui explique que l’un des défis de ce Rire 2020 était de déterminer si des sujets étaient trop sensibles pour pouvoir en rire.

Des fois, on se demande si on peut aborder tel ou tel sujet et, à un moment donné, tu finis par te dire : écoute, il faut le faire! Steve Jodoin, artiste multidisciplinaire

Cela a été une année difficile pour tout le monde, ça devenait important de trouver une façon d’en rire. On dirait que c’est la réalité de ces évènements [de 2020] qui fait que ça devient cocasse! Quelque part, je pense que c’était l’année parfaite pour se retrouver , conclut-il avec sagesse.

Le sextuor finira le spectacle avec une chanson spécialement conçue pour clore, sur une belle note, une année qui a été tout sauf ordinaire.