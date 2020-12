Des tests de dépistage sans restriction offerts au privé en Ontario

Mike Kuzmickas, le président d’Ichor Blood Services, affirme que la demande était très forte pour des tests de dépistage rapides et accessibles. Les cliniques de l’entreprise en Alberta et à Niagara Falls en Ontario fonctionnent déjà à plein régime, selon lui.

Un partenariat avec les pharmacies DrugSmart en Ontario devrait permettre à l’entreprise d’augmenter considérablement son offre à compter du 4 janvier.

Mike Kuzmickas est président de l'entreprise Ichor Blood Services. Photo : Radio-Canada

Ichor Blood Services offre aussi des tests de dépistage sérologiques ainsi que des tests virologiques par la salive. Ce dernier type de test n’a pas été approuvé par Santé Canada. Les personnes qui en font l’achat reçoivent donc le test par la poste; celui-ci doit être effectué lors d’une consultation virtuelle avec un représentant de l’entreprise. L’échantillon est ensuite transporté par la compagnie FedEx vers un laboratoire aux États-Unis.

Aucun critère d’admissibilité

En déboursant 250 $, une personne asymptomatique peut obtenir un de ces tests virologiques sans avoir à fournir des informations sur ses motivations ou ses possibles expositions à des cas actifs.

Or, un porte-parole du ministère de la Santé de l’Ontario confirme qu’il n’est pas permis qu’une entreprise privée exige un paiement d’une personne pour un test qui peut être obtenu dans le système public (...). Seule une personne qui ne répond pas aux critères d’admissibilité ontariens peut obtenir un test payant .

Nous l’abordons comme d’autres tests privés, pour détecter la maladie de Lyme par exemple ou 23andMe (test génétique), nous n’avons pas de critère d’admissibilité. Mike Kuzmickas, président d’Ichor Blood Services

Certaines pharmacies Shoppers offrent aussi le dépistage privé destiné aux voyageurs. La compagnie affirme toutefois vérifier l’admissibilité des patients en demandant, par exemple, les détails sur un voyage à venir.

Pas un passeport d’immunité

Depuis des mois, de nombreux experts en santé, y compris le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario David Williams, répètent qu’un résultat négatif à un test de dépistagene constitue pas une garantie que l'individu n’est pas un porteur asymptomatique de la COVID-19 et pourrait transmettre la maladie, qu’il développe ou non des symptômes par la suite.

Mike Kuzmickas admet qu’un résultat négatif à un test virologique ou même un résultat positif à un test sérologique ne constituent pas des passeports d’immunité .

Il réitère toutefois que le test est disponible pour les personnes qui ont un intérêt personnel ou qui veulent être plus à l’aise de visiter un proche .

Forcé de fermer en Colombie-Britannique

Mike Kuzmickas affirme que son entreprise a voulu ouvrir des centres de dépistages à Vancouver, entre autres pour répondre à la demande des voyageurs. Toutefois, après avoir offert ses services pendant deux semaines à Vancouver, l’entreprise a été forcée de cesser ses opérations par le gouvernement britanno-colombien.

La Colombie-Britannique a par ailleurs mis à l’essai des tests de dépistage directement à l'aéroport.

Le président d’Ichor admet également que la réglementation en vigueur dans la province de Québec le décourage complètement d’y tenter une percée.

5 fois plus cher au privé

Un porte-parole du ministère de la Santé affirme que l’Ontario ne détient pas d’information précise sur le coût moyen d’un test pour le gouvernement. Toutefois, la somme de 47,50 $ par test est utilisée à des fins de planification .

Les pharmacies Shoppers effectuent des tests de dépistage pour la province depuis le mois de septembre auprès des personnes asymptomatiques qui répondent à certains critères. Elles se voient rembourser 42 $ par test : 20 $ pour la consultation nécessaire à l’administration du test et 22 $ pour la collecte et l'analyse.

Or Shoppers demande 199 $ aux voyageurs pour les tests de dépistage en Ontario. Les nouveaux tests des pharmacies DrugSmart seront offerts à 250 $.

Le professeur en bioéthique à l’Université de Toronto Kerry Bowman affirme que ces prix constituent des prix abusifs.

Le bioéthicien souligne que seules les personnes devant voyager pour des raisons urgentes devraient le faire en ce moment pour respecter les recommandations des autorités de santé publique.

Ces personnes n’ont pas nécessairement les moyens de payer des centaines de dollars supplémentaires pour des déplacements urgents , déplore le professeur Bowman.

Mike Kuzmickas affirme pour sa part que les coûts d’analyse pour les tests de dépistages privés sont beaucoup plus élevés que dans le secteur public en raison du volume beaucoup plus restreint d’échantillons analysés, du transport nécessaire vers les laboratoires privés et parfois du taux de change pour faire des affaires avec des laboratoires partenaires aux États-Unis.