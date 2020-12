George-Hervey Awashish avait fui l'hôpital de Chicoutimi avant sa mort

En août dernier, ce qui a commencé par un malaise inexpliqué s’est transformé en hospitalisation. Au cours des semaines suivantes et dans la foulée de nombreux transferts hospitaliers, George-Hervey Awashish a appris qu’il souffrait d’insuffisance rénale et qu’il devait se soumettre à des traitements de dialyse. Il était aussi aux prises avec une infection à un pied, le rendant pratiquement incapable de marcher.

L’état de santé de George-Hervey Awashish se détériorait déjà depuis plusieurs mois. L’Atikamekw de 53 ans résidant à Obedjiwan souffrait de diabète et d’arthrite. Il avait aussi une tumeur dormante à la prostate.

Dans la nuit du 1er octobre, alors qu’il se trouvait à l’hôpital de Chicoutimi, il s’est réveillé en proie à une souffrance extrême et s’est dirigé vers les toilettes. Puis, il a raconté avoir entendu quelque chose qui lui a fait craindre pour sa vie.

La semaine d’avant, Joyce Echaquan avait rendu l'âme quelques heures après avoir diffusé une vidéo d’elle en direct sur les réseaux sociaux. Elle implorait alors le personnel de l’hôpital de Joliette de lui venir en aide.

George-Hervey Awashish a plus tard raconté à La Converse, un média participatif indépendant, qu’il avait entendu du personnel infirmier rire des événements.

Ils parlaient de Manaouane. [De] Madame Echaquan. Ils riaient , a-t-il relaté.

Après ça, j’ai entendu une des infirmières dire : "On en a un. On en a un. Un Indien qui dort ici dans la chambre. On devrait lui injecter des produits toxiques. Son problème serait réglé. Il ne marche plus, de toute façon”.

Fuite

George-Hervey est mort 11 jours plus tard dans des circonstances qui restent à éclaircir. Avant sa mort, il avait fui l’hôpital de Chicoutimi, une décision qui démontre de son manque de confiance profond à l’égard de ceux qui devaient lui fournir des soins de santé. Sa famille s’est demandée s’il n’était pas mort trop tôt.

Le matin-même où des propos inappropriés auraient été prononcés à l'endroit de M. Awashish par des membres de l’équipe de soins, le fils de George-Hervey, Shawnok, était venu le chercher à l’hôpital après avoir reçu plusieurs messages textes de son père, le suppliant de venir le sortir de là.

Ils sont partis abruptement, sans autorisation, malgré le fait que plusieurs infirmières aient insisté pour qu’ils restent.

Dès leur arrivée à un hôtel de Chicoutimi, George-Hervey s’est confié à son fils en lui racontant ce qui le tracassait. Shawnok a affirmé n’avoir jamais vu son père dans un tel état.

Il avait peur. Il craignait pour sa vie. Il était traumatisé , a-t-il signifié.

Je n’y retournerai pas George-Hervey Awashish

Ce jour-là, Shawnok a relayé les propos de son père sur Facebook, dans un message partagé plus de 800 fois. Je ne le laisserai pas retourner là , a-t-il écrit. Cette situation me choque tellement .

Pourtant, le personnel soignant de l’hôpital de Chicoutimi a jugé qu’Awashish avait besoin de soins immédiats, est-il inscrit dans un rapport obtenu par CBC, par l’entremise de la Loi d’accès à l’information.

Si bien que l’hôpital a déployé deux infirmières, accompagnées d’un gardien de sécurité, pour lui dispenser des soins dans sa chambre d’hôtel.

Malgré leurs demandes répétées pour qu’il retourne à l’hôpital, il a refusé de s’y rendre jusqu’à ce que les infirmières le visitent à nouveau le lendemain, flanquées d’un policier et d’une travailleuse sociale. Le personnel hospitalier craignait pour sa sécurité en raison de certains commentaires générés par la publication Facebook de Shawnok Awashish.

Selon la fille de George-Hervey, Kimberley Sikon Awashish, l'homme n’avait pas le choix de retourner à l’hôpital parce que son état de santé déclinait rapidement.

Lorsqu’il aurait entendu les commentaires méprisants, George-Hervey Awashish recevait des soins au quatrième étage de l'établissement. À son retour, il a été hospitalisé au deuxième. Toujours selon ce qu’a raconté Kimberley Sikon Awashish, il y avait une note au dossier de son père indiquant qu’il ne devait en aucun cas retourner au quatrième.

Une mort et une enquête

Le Bureau du coroner du Québec a demandé une investigation après le décès, survenu quelques jours plus tard. La famille a demandé une autopsie.

Les proches d'Awashish se demandent encore si le stress provoqué par les événements des jours précédant sa mort et la période passée en dehors des murs de l’hôpital n’ont pas provoqué son décès.

Je me pose des questions. Peut-être que oui. Peut-être que non , dit Kimberley Sikon. Je me demande : pourquoi est-il mort?

Les enfants de Georges-Hervey Awashish demeurent également sceptiques quant à la qualité des soins prodigués à leur père.

Des soins prodigués « de la bonne façon »

Une enquête interne menée par la firme privée Solutions RH 2000 a permis à l'un des représentants de la compagnie d’interroger huit membres du personnel hospitalier. Certains ont rapporté que M. Awashish avait été impoli et avait juré beaucoup. Tous ont nié avoir prononcé ou entendu des propos racistes.

George-Hervey Awashish avait peur du personnel hospitalier à Chicoutimi, a raconté sa fille Kimberley. Photo : Capture d’écran

M. Awashish croyait clairement avoir entendu des choses. Est-ce que sa condition physique et le fait qu’il était sous médication ont eu pour effet qu’il ait déformé la réalité? Peut-être. Je ne sais pas , a déclaré Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Serge Lavoie est aussi responsable des relations avec les communautés autochtones.

Jusqu’ici, ce que le rapport nous dit, c’est que les soins ont été dispensés de manière appropriée. Est-ce qu’il y a eu des comportements répréhensibles? Je ne peux dire. Nous ne savons pas. Le rapport ne le dit pas , enchaîne Serge Lavoie.

Des leaders autochtones estiment néanmoins que les allégations de George-Hervey Awashish sont crédibles.

Directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Saguenay, Claudette Awashish a rencontré George-Hervey dans les jours qui ont suivi son départ de l’hôpital.

Il avait peur. Il m’a dit qu’il ne voulait pas retourner à l’hôpital. Il a dit : "C’est vrai. Je les ai entendus. Je n’étais pas dans un état second. Je les ai réellement entendus ", a relaté Claudette Awashish, qui n’a pas de lien de parenté avec le défunt.

Je le crois .

Une histoire familière

Le Centre d’amitié autochtone a mis en place sa propre clinique médicale il y a 11 ans parce que plusieurs représentants des Premières Nations se sentaient victimes de préjugés à l’hôpital de Chicoutimi et dans le réseau de santé en général.

Selon Claudette Awashish, ils venaient raconter leurs histoires chaque semaine, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 vienne restreindre leurs visites.

Certains se sont fait dire qu’ils étaient malades parce qu’ils étaient alcooliques ou toxicomanes. Dès le départ, ils sont étiquetés quand ils se rendent à l’urgence Claudette Awashish, directrice, Centre d'amitié autochtone de Saguenay

Le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, qui n’est pas un proche parent de George-Hervey, croit que cette histoire met en lumière l’extrême manque de confiance de la part de plusieurs porte-étendards de la nation en ceux et celles qui ont le devoir de prendre soin d’eux.

Les événements entourant la mort de Georges-Hervey Awashish sont survenus quelques jours seulement après celle de Joyce Echaquan, dans un état d'extrême anxiété.

Les Atikamewk et les Premières Nations en général étaient encore ébranlés et sensibles puisque plusieurs ne se sentaient pas confortables ou en sécurité dans le système de santé. Je pense que c’est ce qui s’est produit dans le cas de George-Hervey Awashish , ajoute Constant Awashish.

À ce moment, M. Awashish était persuadé que les commentaires allégués étaient des menaces , dit le grand chef.

Si c’était une farce, c’était vraiment déplacé. Particulièrement quand on sait qu'il était Atikamewk. Qu’elle (Joyce Echaquan) était Atikamewk. Il y avait eu mort suspecte. Ce n’était pas approprié et il avait raison d’être inquiet , conclut Constant Awashish.

Serge Lavoie convient qu’un manque de confiance subsiste dans le système de santé. Il y a deux ans, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a embauché un consultant autochtone pour donner de la formation aux intervenants en santé.

Le directeur pense que les travailleurs du réseau ne reconnaissent peut-être pas les signes qui leur démontrent que leurs patients autochtones ont besoin d’être rassurés.

Traduction d'un reportage d'Angelica Montgomery de CBC