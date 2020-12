Sept églises manitobaines saisissent la justice contre les restrictions sanitaires

Sept églises, un restaurant de Winkler et un individu qui a reçu une amende durant la manifestation anti-masque de Steinbach, sont représentés par le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, basé en Alberta, dans une plainte contre les restrictions sanitaires.

Parmi les plaignants, on retrouve notamment Tobias Tissen, pasteur de l’église Church of God Restoration, située à Hanover, et qui s’est toujours opposé aux mesures sanitaires des autorités de la santé publique du Manitoba.

Cette action en justice déposée le 6 décembre vient rejoindre une plainte déposée en Alberta par la même organisation qui représente notamment deux églises, une à Calgary et l'autre à Medicine Hat.

Dans un communiqué sur son site, l'organisme qui a entamé la poursuite judiciaire entend mettre fin à la violation de la Charte manitobaine des droits et libertés .

Par courriel, l’avocate du groupe Allison Pejovic appuie ce propos en ajoutant que les églises et leurs fidèles ont été discriminés, car la province autorise les magasins d’alcool à rester ouverts alors que les lieux de culte doivent rester fermés. Elle demande aux autorités de la Santé publique de lever les restrictions et de protéger les populations à risque de la COVID-19.

La plainte mentionne aussi les effets sur la santé mentale des restrictions sanitaires en estimant que celles-ci sont pires que les effets de la pandémie.

Par ailleurs, dans le document de plainte déposé devant la Cour du banc de la Reine du Manitoba, le groupe accuse aussi les tests PCRréaction de polymérisation en chaîne de ne pas être fiables et de tromper la population.

Allison Pejovic accuse aussi les médias d’ignorer cette réalité et que cette inefficacité est largement documentée . Toutefois, selon des estimations préliminaires de différents chercheurs, le taux de faux positifs des tests PCRréaction de polymérisation en chaîne pourrait se situer entre 0,8 % et 4 % et ceux-ci sont utilisés par les pays du monde entier durant cette pandémie de COVID-19.

Une première audience était prévue jeudi 17 décembre, mais celle-ci a été déplacée à une date ultérieure encore méconnue.

Des restrictions «justifiées»

Début décembre, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Glenn Joyal, avait déjà débouté l'église Springs, à Winnipeg, qui demandait la suspension d’une ordonnance sanitaire interdisant les rassemblements religieux au volant au Manitoba.

Le juge ne s’était néanmoins pas prononcé sur les allégations de violation des droits garantis par la Charte des droits et libertés, reportant sa décision sur ces questions à plus tard.

Ces ordonnances vont nécessairement brimer des droits , avait-il indiqué tout en arguant que l’objectif des règlements sanitaires était d’empêcher des morts et d'éviter que le système de soins de santé publique au Manitoba soit submergé .

Le gouvernement du Manitoba a indiqué que l’affaire étant actuellement devant les tribunaux, aucun commentaire ne sera donné.

Néanmoins, en conférence de presse vendredi 11 décembre, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a répondu à une question qui lui était posée sur cette poursuite.

Il a déclaré que les restrictions émises par la Santé publique sont là pour une raison claire, pour une raison très importante .