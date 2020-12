Josée Néron espère que la prochaine étape d'Elysis sera construite dans la région

Josée Néron a fait part de cette demande lors d'une entrevue jeudi au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus tôt dans la journée elle avait participé à une rencontre virtuelle avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Elle était accompagnée par le maire d'Alma, Marc Asselin, lui aussi membre de la Table de concertation régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur le développement de l’aluminium.

On avait six demandes. C'est sûr que la principale c'est de voir avec Rio Tinto la possibilité de finaliser les fameux projets qui étaient déjà dans les cartons. (...) Il y a des enjeux majeurs par rapport à l'implantation de la future usine d'Elysis, donc c'est sûr qu'on a porté le message auprès du gouvernement pour lui demander de voir à défendre la position de notre région , a souligné la mairesse.

Cette rencontre est survenue après l'annonce mercredi matin de la fin de la construction, au coût de 50 M$, du Centre de recherche et de développement industriel d'Elysis au Complexe Jonquière de Rio Tinto, où 25 chercheurs travaillent. Fruit d’un partenariat entre Alcoa et Rio Tinto, Elysis développe à grande échelle une technologie révolutionnaire qui permet d’éliminer tous les GESgaz à effet de serre directement reliés à la production d’aluminium, tout en produisant de l’oxygène en tant que sous-produit.

Plusieurs dignitaires étaient présents pour lancer les travaux de construction en août 2019. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, se trouvait à droite. Photo : Radio-Canada / Denis Lapierre

Une décision annoncée en 2021

La prochaine étape, avant la commercialisation, sera de construire une autre usine. Cependant, il n'a pas été possible de confirmer la nature celle-ci, étant donné le secret qui entoure l'opération. Des informations auprès de diverses sources n'allaient pas dans la même direction. De l'aluminium pourra être produit au centre de recherche, mais pas à grande échelle.

En entrevue à Radio-Canada mercredi, le chef de la direction d'Elysis, Vincent Christ, n'avait pas voulu s'engager à construire cette nouvelle installation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où Rio Tinto possède déjà plusieurs alumineries. De son côté, Alcoa possède des alumineries à Baie-Comeau, Deschambault et Bécancour.

Aujourd'hui, on vise de le faire au Québec, je ne serai pas plus précis que ça parce qu'on est en train d'évaluer les options de faire cette démonstration, mais ce sera certainement au Québec. C'est une coentreprise entre Alcoa et Rio Tinto et les deux actionnaires sont très engagés et très au courant de ce qu'on fait, de notre cheminement de développement d'une technologie révolutionnaire. On travaille avec eux étroitement pour définir où et quand on fera la prochaine étape. [...] Ce sera au courant de l'année prochaine , a-t-il annoncé à propos du moment où la décision sera prise.

Une clarification sur la nature de cette étape a également été demandée auprès de la firme de relations publiques responsable des communications d'Elysis, mais cette demande est demeurée vaine vendredi après-midi.

La commercialisation est prévue pour 2024. Le procédé sera adapté pour être installé dans des alumineries existantes et pas seulement dans de nouvelles constructions qui se font plus rares.

Selon Elysis, si les alumineries canadiennes adoptaient ce procédé, cela aurait pour effet de réduire les émissions annuelles de GESgaz à effet de serre de 7 millions de tonnes annuellement, soit l'équivalent des rejets de 1,8 millions de voitures.

Le procédé a été inventé à Pittsburgh, dans des installations d'Alcoa. Les anodes utilisées au centre de recherche d'Arvida proviennent d'ailleurs de la Pennsylvanie.

Fitzgibbon prêt à aider

Finalement, Pierre Fitzgibbon a déclaré vendredi matin, lors de l'émission C'est jamais pareil, qu'il était prêt à aider financièrement Alcoa et Rio Tinto pour s'assurer que cette usine soit bel et bien construite au Québec, comme l'annonce Vincent Christ. Moi je suis prêt pour que le gouvernement les aide financièrement pour qu'on puisse les attirer ici au Québec , a lancé le ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Prix de l'aluminium

Par ailleurs, le prix de l'aluminium a atteint un sommet en 2020 aujourd'hui alors que la tonne se transige à 2064 dollars américains. Il s'agit d'une remontée importante car la tonne d'aluminium avait chuté à 1480 $ à la fin du mois de mars, en raison de la chute de demande causée par la pandémie de COVID-19. Il faut remonter à septembre 2018 pour retrouver un prix aussi intéressant pour les entreprises comme Rio Tinto. L'année a été chargée dans cette industrie au Canada avec l'imposition de tarifs par Washington qui ont ensuite été levés à la suite de pressions d'Ottawa et de menaces de contre-tarifs.

Le prix avait dépassé 3000 $ la tonne en mars 2008 avant de dégringoler jusqu'à 1330 $ en février, lors de la crise économique de 2009.