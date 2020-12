La Côte-Nord vire à l'orange

Mardi dernier, Québec a annoncé un rehaussement du palier d'alerte pour toutes les régions qui n'étaient pas en zone rouge. Le gouvernement espère ainsi freiner les risques de contamination pendant le temps des Fêtes et diminuer l'ampleur de la deuxième vague de la pandémie.

L’interdiction des déplacements entre les zones rouges et la Côte-Nord, d’abord annoncée par un communiqué du gouvernement du Québec, n’a toujours pas été confirmée par la santé publique régionale. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a toutefois annoncé qu’un décret gouvernemental doit être publié sous peu afin de clarifier ces questionnements.

Les policiers vont pour l'instant continuer d'informer les citoyens qui entrent sur le territoire (archives). Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Chose sûre, les personnes qui ont une adresse sur la Côte-Nord et qui arrivent des zones rouges, comme les étudiants, devront s’isoler pendant une semaine lors de leur arrivée dans la région. Les autres membres de la maisonnée devront aussi suivre cette mesure d’isolement.

De plus, peu importe la zone, les commerces et les services non essentiels devront fermer du 25 décembre au 10 janvier inclusivement.

Pour éviter une compétition déloyale, les magasins à grande surface ne pourront plus vendre des articles qui ne sont pas jugés comme étant essentiels.

Les restaurants pourront toutefois rester ouverts durant le temps des Fêtes, puisque la Côte-Nord se trouve en zone orange.

Le temps des Fêtes en bref Les rassemblements intérieurs sont toujours permis, mais limités à six personnes. La distanciation physique de deux mètres doit être maintenue.

Une limite de deux rassemblements différents est demandée par la santé publique.

Les salles à manger des restaurants aussi devront se limiter à six personnes par table et la vente d’alcool sera interdite après 23 h.

Les personnes aînées qui vivent en CHSLD Centre d'hébergement et de soins longue durée ne pourront visiter personne durant les Fêtes, mais les proches aidants sont autorisés à venir auprès d’elles.

ne pourront visiter personne durant les Fêtes, mais les proches aidants sont autorisés à venir auprès d’elles. Les aînés qui vivent dans les résidences privées pour aînées (RPA) pourront visiter une bulle familiale. Ils devront toutefois s’isoler pendant une semaine à leur retour.

Le télétravail est obligatoire jusqu’au 11 janvier, à l'exception des cas où la présence sur le lieu de travail est nécessaire.

Les services de garde, publics et privés, restent ouverts même s'il est recommandé de garder les enfants à la maison.

Les activités sportives et culturelles sont permises à l’extérieur dans des lieux publics, mais avec une limite de huit personnes d’un même groupe

Une décision gouvernementale

Même si la décision de faire monter d’un cran le niveau d’alerte dans la région a été prise par le gouvernement et non par la santé publique régionale, le CISSS Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord considère qu’il s’agit d’une mesure appropriée.

C’est ce qu’a confirmé mercredi le directeur général du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Claude Lévesque, en ajoutant qu’un retour en zone jaune est tout à fait envisageable après le 11 janvier.

Si la situation reste la même qu’elle est actuellement, avec peu d’hospitalisations, je pense qu'on pourrait revenir au palier jaune. Naturellement, il faut s’assurer que l'on maintient le contrôle. Il y a quelques éléments qui nous préoccupent, comme le secteur de Port-Cartier .

En plus de la Côte-Nord, L'Abitibi-Témiscamingue, les Îles-de-la-Madeleine, le Nord-du-Québec et le Nunavik passent en zone orange. Photo : capture d'écran/Gouvernement du Québec

Si la situation est encore maîtrisée sur la Côte-Nord, ce n’est pas nécessairement le cas ailleurs dans la province.

La semaine dernière, les autres hôpitaux du Québec ont signifié au CISSS Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord qu’ils ne pouvaient plus prendre en charge les patients qui nécessitent des soins intensifs.

Les hôpitaux de Sept-Îles et de Baie-Comeau s’affairent donc depuis à augmenter leur capacité d'accueil en soins intensifs.

Le manque de main-d'œuvre dans les hôpitaux de la Côte-Nord limite leur capacité d'accueil (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Si une montée soudaine des hospitalisations devait survenir après le temps des fêtes, la capacité maximale des hôpitaux de la Côte-Nord pourrait être atteinte rapidement. C’est cette possibilité qui motiverait en partie le gouvernement à resserrer les mesures sanitaires.

Une situation enviable sur la Côte-Nord

Avec 245 cas comptabilisés depuis le début de la pandémie, la Côte-Nord affiche une des proportions les plus basses de la province concernant le taux de contamination par 100 000 habitants.

La région se trouve au 15e rang des 18 régions du Québec, avec un taux de 268 cas pour 100 000 habitants depuis le début de la pandémie. C'est donc dire qu'elle fait partie des régions les plus épargnées.

L’ensemble du Québec a quant à lui enregistré une moyenne de 1951 cas par 100 000 habitants depuis mars dernier.

La densité de la population et la distance entre les zones urbaines font notamment partie des facteurs qui peuvent expliquer la plus faible proportion des contaminations dans la région.