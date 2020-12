5 entrevues marquantes du Yukon en 2020

1. Des enseignantes créent un site Internet pour aider leurs élèves en confinement (6 mai)

Pendant le confinement au Yukon, Jessica Périgny Comtois partage de nombreuses vidéos et activités avec ses élèves sur le site créé par sa collègue Marie Bélanger. Photo : Jessica Périgny Comtois

Quand on a commencé à travailler sur Internet, ma charge de travail était plus grande qu'habituellement, on tourne beaucoup de vidéos que l'on met ensuite en ligne pour les élèves , note Jessica Périgny Comtois, enseignante à l'école Émilie-Tremblay, à Whitehorse. Cette enseignante au Yukon a créé, avec une de ses collègues, un site internet pour proposer des cours et des activités à ses élèves.

2. Ouverture du CSSC Mercier : « un événement historique » pour les Franco-Yukonnais (13 novembre)

Le Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile Mercier aura coûté au total 35 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Notre communauté, les parents et les élèves voient notre école comme un site qui va durer et comme un événement historique aujourd'hui , confiait Daniel Blais, directeur du Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile Mercier (CSSC Mercier) le jour de l'inauguration de la nouvelle école.

3. Un guide de chiens de traîneau du Yukon a besoin de vous! (22 octobre)

Pierre-Luc Fortin a besoin d'aide cet hiver. Photo : Daniel Thibault/Beyond Expeditions

En l'absence de touristes, le guide de chiens de traîneau Pierre-Luc Fortin a besoin de volontaires pour s'occuper de ses 30 chiens à Mendenhall, à 65 kilomètres de Whitehorse. Depuis le début de la pandémie, les choses fonctionnent au ralenti , admet-il.

4. Sur la route du cercle polaire arctique (14 août)

Julie Gillet nous fait découvrir le cercle polaire arctique. Photo : Julie Gillet

Le cercle polaire arctique, c'est le point où le soleil ne se couche pas pendant 54 jours consécutifs dans l'année , explique Julie Gillet, résidente de Whitehorse. Ce cercle, une ligne imaginaire au 66e parallèle nord, est accessible du Yukon. Julie Gillet a parcouru en voiture les 874 km qui le séparent de Whitehorse.

5. En quête d’aventure au Yukon (28 janvier)

Le meneur de chiens Denis Tremblay à l'arrivée de la course Yukon Quest en 2019 Photo : Courtoisie Yukon Quest / Whitney Mc Laren