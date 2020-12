Le conseil municipal de Langford accusé de dissimulation par des habitants

L'association Grumpy Taxpayer$ of Greater Victoria, qui se voue à la surveillance des comptes et des actions des municipalités de l'agglomération de Victoria, a appris que le conseil municipal de Langford a tenu une réunion à huis clos, le lundi 7 décembre, à l'issue de laquelle il a décidé de ne pas adopter un système de diffusion de ses réunions par vidéo sur Internet.

Actuellement, les citoyens peuvent participer au conseil municipal par téléphone. Les débats sont consignés par écrit et le compte-rendu est mis en ligne quelques jours plus tard. Or, le président de Grumpy Taxpayer$ of Greater Victoria, John Treleaven, note que les municipalités voisines ont recours à la diffusion vidéo par Internet depuis longtemps.

À North Saanich, Victoria, Saanich ou Colwood, on peut voir et écouter les débats, et demain, on pourra retourner sur le système et revoir les débats encore une fois , dit-il.

John Treleaven ne croit pas que le refus de Langford de diffuser ses conseils municipaux par Internet soit lié à un problème d'argent puisque la province s'est engagée à aider financièrement les municipalités touchées par la COVID-19 dans son plan de relance présenté en septembre dernier.

Accusations de dissimulation

Des habitants de Langford se demandent ce que le conseil municipal veut cacher. Langford est une des villes les plus en expansion actuellement en Colombie-Britannique , note ainsi Paul Tormey, retraité. Il faut tenir à l'oeil les dépenses publiques et les octrois de permis et les octrois de terrains.

C'est une question de transparence. Ça allume une lumière jaune pour moi comme citoyen. Paul Tormey

La porte-parole de l'association de quartier Fairway Neighbours Unite, J. Scott, estime que la participation par téléphone décourage les citoyens d'intervenir. Opposée à un projet de construction de deux immeubles dans son quartier, elle aimerait voir à qui elle s'adresse et montrer des documents aux élus locaux.

Langford est la ville qui croît le plus vite en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

J. Scott affirme aussi qu'en l'absence d'enregistrement sonore, certains propos tenus en conseil municipal ne sont pas consignés. Par exemple, le maire Stew Young a dit lors d'un conseil qu'il ne voulait pas prendre d'appels supplémentaires. Cela n'est pas apparu dans le procès-verbal alors que c'est important pour la démocratie.

Paul Tormey pense aussi que la vidéo permettrait aux citoyens de percevoir l'ambiance qui règne au conseil municipal et quels sujets font l'objet des débats les plus animés.

Le maire de Langford n'a pas répondu à une demande d'entrevue de Radio-Canada.