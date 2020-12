McGill enquêtera sur des allégations d'inconduite sexuelle

Selon le texte de la pétition, un étudiant de première année a sexuellement agressé plusieurs jeunes femmes sur le campus et dans des résidences universitaires l'automne dernier, et l'Université est au fait de la situation.

Nous demandons à l'administration universitaire de présenter une déclaration et d'agir envers cet étudiant afin de rétablir la confiance et la sécurité des jeunes femmes et des gens se trouvant dans les résidences , lit-on dans le document.

La pétition a été lancée par une personne appelée Catherine Chen; CBC News n'a pas été en mesure de la contacter dans l'immédiat.

L'Université se penche sur le dossier

Fabrice Labeau, vice-recteur à la vie étudiante et à l'apprentissage, a envoyé un courriel à tous les étudiants et membres du personnel, mercredi, dans lequel il écrit que l'administration de l'université a été informée, hier, de plusieurs messages circulant en ligne à propos d'inconduite sexuelle sur le campus .

Dès que nous avons été informés de la situation, nous avons commencé à nous pencher sur le dossier , a-t-il ajouté.

Le courriel de M. Labeau indique également que la principale préoccupation de l'université est le bien-être des étudiants. Le vice-recteur presse tout étudiant ayant besoin d'aide à contacter le bureau universitaire chargé de répondre aux violences sexuelles.

Ce même courriel ne précise pas si l'étudiant visé par les allégations est toujours sur le campus, ou s'il a subi des répercussions pour ses gestes présumés.

Pas de réponse non plus du côté du département des relations avec les médias de l'université.

CBC News s'est entretenue avec une amie de l'une des plaignantes : elle soutient que des plaintes officielles ont été déposées auprès de l'administration universitaire, mais qu'aucune démarche n'a été entretenue, pour l'instant, du côté de la police.

L'amie en question a aussi fait savoir que les plaignantes avaient consulté un avocat et ne souhaitaient pas commenter l'affaire.

Avec les informations de Steve Rukavina