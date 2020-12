Le confinement pendant les Fêtes, tout un défi pour les coiffeurs

Alors qu’en temps habituel les quelques jours avant Noël sont toujours très occupés pour eux, cette année, les coiffeurs le sont encore plus avec les nouvelles directrices annoncées, mardi, par le premier ministre François Legault.

C'est également tout un défi logistique aussi pour déplacer les rendez-vous prévus pendant ce deuxième confinement.

C’est une crainte que j’ai et ça devient tout un casse-tête parce qu’on va devoir encore reporter des clients. Je ne peux pas faire pousser de bras à mes employés, malheureusement , indique Marie-Claude Leduc, copropriétaire du centre de beauté Confidence de Sherbrooke.

Cette dernière dit comprendre et accepter la fermeture ordonnée par Québec. Toutefois, elle craint que les mesures se prolongent au-delà de deux semaines.

Il y a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous textent pour savoir si leur rendez-vous a encore lieu. Beaucoup de clients veulent des rendez-vous de dernière minute , fait savoir quant à lui David Mercier, coiffeur, dans le même salon.

Ça va être achalandé. Ça va être plein. On n’aura [pas beaucoup] de pauses. On va manger sur le coin de la table, comme on le fait souvent. On va faire ça de façon sécuritaire en désinfectant entre chaque client , assure-t-il.

Produits essentiels : une définition qui varie

Pour plusieurs commerçants, des zones grises demeurent. C’est notamment l’avis des propriétaires de quincailleries

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi que ces commerces, tout comme les magasins à grande surface, pourront rester ouverts du 25 décembre au 10 janvier, mais uniquement pour vendre des produits essentiels.

Toutefois, la définition d'un bien essentiel varie d'un commerce à l'autre. C’est pourquoi le conseil canadien du commerce de détails prépare actuellement une liste par catégories de biens essentiels qui pourront être vendus pour bien guider ces magasins.

Le défi pour les entreprises est désormais d'aménager les magasins en fonction de ces biens qui pourront être vendus pendant les Fêtes.

Il y a [des séparations] qui vont être mises devant certaines sections. Il y a des rangées qui vont être bloquées, des rangées qui vont être vidées, des espaces qui vont être vidés , souligne Marc Fortin, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail.

Selon ce dernier, plusieurs stratégies sont évaluées en ce moment. On regarde ce qu'on a vécu au Manitoba, on pouvait acheter du café, mais pas des filtres à café parce que ça ne se mange pas, mais on en a besoin pour préparer notre café, donc on est en train de clarifier tout ça pour bien suivre les directives du gouvernement , fait-il savoir.

Avec les informations de Marion Bérubé